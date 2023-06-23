MasterChef Türkiye All Star'da bir ilk... Şef Mehmet Yalçınkaya duyurdu: 'Bir daha görür müyüz bilmiyorum...'

Yayınlanma: 23.06.2023 - 09:12

Güncelleme: 23.06.2023 - 09:12

Jüri kadrosunda Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve konuk olan Ömür Akkor'un yer aldığı MasterChef Türkiye'nin önceki akşam yayınlanan bölümünde bir ilk yaşandı.

İlk turda istenilen yemeği başarılı şekilde yapan yarışmacılarda bir seçim olmadan tüm kadro olarak ikinci tura kaldı. Bu durumun ilk kez yaşandığını söyleyen Yalçınkaya, "MasterChef tarihinde bir ilk. Bir daha görür müyüz bilemiyorum" dedi.

TÜM YARIŞMACILAR TAM NOT ALDI

Ana kadro seçimleri devam eden MasterChef Türkiye All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde yarışmacılardan Bahar Pilavı ve Barbun yapmaları istendi. Verilen tarife uyarak yemeği hazırlayan yarışmacılar, şeflerden tam not aldı.

Normal şartlarda ilk turda istenilen yemeği yapan yarışmacılar arasından ikinci tura kalıyor ve tekrar bir eleme oyunu oynanıyor. Ancak son oyunda yarışmacıların hepsi başarılı olunca bir eleme yapılmadan tüm isimler, ikinci turda bir kez daha mücadele etti.

"MASTERCHEF TARİHİNDE BİR İLK"

Yapılan yemeklerin tümünün çok beğenildiğini ve ayrım yapamadıklarını belirten Mehmet Şef alınan kararı, "MasterChef tarihinde bir ilk. Bir daha görür müyüz bilemiyorum. Hepinizi ikinci tura geçiriyoruz" diyerek duyurdu.

İkinci turda bulgur ve kayısı ile yaratıcı ve lezzetli bir yemek yapmaya çalışan yarışmacılardan Esra Tokelli, ana kadroya girmeye hak kazandı.