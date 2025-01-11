Yayınlanma: 11.01.2025 - 12:26

Güncelleme: 11.01.2025 - 12:26

Resmi Gazete'nin yayınlanmasının ardından Atama Kararları da belli oldu. Buna göre yeni Almanya Başkonsolosu Gökhan Turan oldu. Peki, Gökhan Turan kimdir? Yeni Almanya Büyükelçisi Gökhan Turan kaç yaşında, nereli? Gökhan Turan'ün kariyeri...

GÖKHAN TURAN KİMDİR?

Gökhan Turan daha önce Dışişleri Bakanlığı İkili İlişkiler Genel Müdürü olarak görev yapıyordu. Orta Asya ile Türk Devletleri Teşkilatı konusunda da uzman olan Gökhan Turan yeni Berlin Büyükelçisi olarak atandı.

Gökhan Turan Aralık 2018-Ocak 2023 yılları arasında Vilnius Büyükelçisi olarak görev yapmıştı. Gökhan Turan’ın, yeni yılda Berlin’deki görevine başlaması bekleniyor.