Masterchef Türkiye'nin yeni sezonu büyük bir heyecanla başladı. 20 yarışmacının ana kadroya dahil olduğu sezonda yarışmaya kimin veda ettiği araştırılıyor. Peki, Masterchef'te kim elendi? 17 Ağustos'ta Masterchef'e kim veda etti?

TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye'de 11 Ağustos'ta gerçekleşen takım oyununda en başarılı sütlacını hazırlayan Merve takım kaptanı oldu. Merve, kırmızı takımın kaptanı olarak Sercan'ı seçti.

MAVİ TAKIM

Merve (Takım Kaptanı)

Çağatay

Onur

Ayten

Hilal

Çağlar

İhsan

İlhan

Cansu

Ayla

KIRMIZI TAKIM

Sercan (Takım Kaptanı)

Sümeyye

İrem

Eylül

Mert

Sezer

Özkan

Furkan

Hakan

Gizem

HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Mavi takımın kaybettiği gecede dokunulmazlığı kazanan Cansu ilk eleme adayı olarak İlhan'ı seçti. Yapılan oylamanın ardından İhsan ikinci eleme adayı oldu.

Haftanın ikinci takım oyununun ardından eleme adayları mavi takımdan çıktı. Ayla'nın bireysel dokunulmazlığı kazandığı gecede Merve ve Çağatay eleme potasına dahil oldu.

Haftanın son takım oyununda ise kazanan taraf yeniden kırmızı takım oldu. Cansu'nun bireysel dokunulmazlığı kazandığı gecede eleme adayları Çağlar ve Ayten oldu.

Cuma günü gerçekleşen oyunlarından ardından Cansu 7. eleme adayı oldu.

YEDEKLERDEN ANA KADROYA K İ M G İ RD İ ?

Yedeklerden ana kadroya dahil olan yarışmacı Bilal oldu.

MASTERCHEF'TE K İ M VEDA ETT İ ?

İki turdan oluşan eleme gecesinin ardından veda eden yarışmacı Merve oldu.