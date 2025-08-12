Masterchef'te kim kazandı, mavi takımın kaptanı kim oldu? Masterchef bu haftanın takımları...

Cumhuriyet Gazetesi Logo
12.08.2025 00:35:00
TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye'de 11 Ağustos'ta gerçekleşen takım oyununda en başarılı sütlacı hazırlayan Merve takım kaptanı oldu. Merve, kırmızı takımın kaptanı olarak Sercan'ı seçti.

MAVİ TAKIM

Merve (Takım Kaptanı)

Çağatay

Onur

Ayten

Hilal

Çağlar

İhsan

İlhan

Cansu

Ayla

KIRMIZI TAKIM

Sercan (Takım Kaptanı)

Sümeyye

İrem

Eylül

Mert

Sezer

Özkan

Furkan

Hakan

Gizem

