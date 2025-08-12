Masterchef Türkiye'nin yeni sezonu büyük bir heyecanla başladı. 20 yarışmacının ana kadroya dahil olduğu yarışmada yeni haftanın takımları belli oldu. Peki, Masterchef'te kim kazandı, mavi takımın kaptanı kim oldu? Masterchef bu haftanın takımları...
TAKIM KAPTANI KİM OLDU?
MasterChef Türkiye'de 11 Ağustos'ta gerçekleşen takım oyununda en başarılı sütlacı hazırlayan Merve takım kaptanı oldu. Merve, kırmızı takımın kaptanı olarak Sercan'ı seçti.
MAVİ TAKIM
Merve (Takım Kaptanı)
Çağatay
Onur
Ayten
Hilal
Çağlar
İhsan
İlhan
Cansu
Ayla
KIRMIZI TAKIM
Sercan (Takım Kaptanı)
Sümeyye
İrem
Eylül
Mert
Sezer
Özkan
Furkan
Hakan
Gizem