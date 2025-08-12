Masterchef Türkiye'nin yeni sezonu büyük bir heyecanla başladı. 20 yarışmacının ana kadroya dahil olduğu yarışmada yeni haftanın takımları belli oldu. Peki, Masterchef'te kim kazandı, mavi takımın kaptanı kim oldu? Masterchef bu haftanın takımları...

TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye'de 11 Ağustos'ta gerçekleşen takım oyununda en başarılı sütlacı hazırlayan Merve takım kaptanı oldu. Merve, kırmızı takımın kaptanı olarak Sercan'ı seçti.

MAV İ TAKIM

Merve (Takım Kaptanı)

Çağatay

Onur

Ayten

Hilal

Çağlar

İhsan

İlhan

Cansu

Ayla

KIRMIZI TAKIM

Sercan (Takım Kaptanı)

Sümeyye

İrem

Eylül

Mert

Sezer

Özkan

Furkan

Hakan

Gizem