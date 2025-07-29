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Masterchef Türkiye'de yedek yarışmacılar belli oldu mu? 28 Temmuz günü Masterchef 2025'te ana kadroya yedeklerden kim dahil oldu?