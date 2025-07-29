MasterChef All Star'da heyecan devam ederken, yeni bölümde yedek yarışmacılar, şeflerin değerlendirmesi sonucunda belirlendi. Peki,Masterchef Türkiye'de yedek yarışmacılar belli oldu mu? 28 Temmuz günü Masterchef 2025'te ana kadroya yedeklerden kim dahil oldu? İşte, ayrıntılar...
MASTERCHEF TÜRKİYE ANA KADRODA YEDEKLERDEN KİMLER YER ALDI?
MasterChef'te yedek yarışmacılar için son şans akşamıydı; cevizli yemekler konseptiyle gerçekleşen mücadele sonunda ana kadroya giren isim netleşti.
Yedeklerden Ana Kadroya Katılan Yarışmacılar
MasterChef 28 Temmuz 2025 yedek grubuna giren yarışmacılar Muratcan, Şule, Ömer ve Yakup oldu.