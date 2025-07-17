MasterChef All Star'da heyecan devam ederken, ilk gruptan ana kadroya katılan beş yarışmacı netleşti; yeni bölümde ise yedek yarışmacılar, şeflerin değerlendirmesi sonucunda belirlendi. Peki, Masterchef Türkiye'de yedek yarışmacılar belli oldu mu? Masterchef 2025'te ana kadroya yedeklerden kim dahil oldu? İşte, ayrıntılar...

MASTERCHEF TÜRKİYE ANA KADRODA YEDEKLERDEN KİMLER YER ALDI?

MasterChef Türkiye All Star’da ana kadroya dahil olan yarışmacılar netleşti. Yapılan değerlendirmeler sonucunda yedeklerden iki etapta toplam dört yarışmacı kadroya katıldı.

Yedeklerden Ana Kadroya Katılan Yarışmacılar

İlk etabın sonunda Elif ve Bilal, şeflerin değerlendirmesiyle ana kadroya dahil edildi.

İkinci etapta ise yarışmacılara balık çorbası yapma görevi verildi. Bu etapta en iyi yemeği hazırlayan Meryem ve Doğan, ana kadroya yedeklerden katılan diğer isimler oldu.