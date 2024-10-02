MasterChef Türkiye yarışmacısı Beyza, kendine hayran olan ünlüyü açıkladı: 'Mesajlaşıyoruz'

MasterChef Türkiye yarışmasının en çok gündem olan isimlerinden Beyza, kendisine destek olan ünlü ismi açıkladı. Beyza, "Bana çok iyi geldi" dedi.

MasterChef Türkiye yarışmacısı Beyza, kendine hayran olan ünlüyü açıkladı: 'Mesajlaşıyoruz'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.10.2024 - 11:51

MasterChef Türkiye yarışmasının sosyal medyada en çok konuşulan yarışmacılarından olan Beyza'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Beyza, kendisini destekleyen ünlü ismi açıkladı.

"HATTA MESAJLAŞIYORUZ"

Beyza, "Çok destek alıyorum hatta Demet Akalın'la mesajlaşıyoruz o dereceye geldi. Çok teşekkür ediyorum ünlü olan olmayan herkese. Çok güzel bir duyguymuş" sözleriyle Demet Akalın'ın kendisine destek verdiğini açıkladı.

Akalın da Beyza'yla ilgili yapılan bir paylaşıma kalp koydu.

YENİ HAFTA TAKIM OYUNU

MasterChef'te haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan Mavi Takım oldu.

ELEME ADAYLARI

Bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı Beyza oldu. Somer Şef, tabak için "Eğer o Buratta'yı yapabilseydin kaşık alabilecek kadar iyi bir tabaktı," ifadelerini kullandı. Beyza ilk eleme adayı olarak Muratcan'ın ismini söyledi. Takımından en fazla oyu alan Nevzat da, ikinci eleme adayı oldu.


Etiketler: #MasterChef #Masterchef Türkiye

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