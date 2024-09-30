MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? 30 Eylül'de mavi takımın kaptanı kim oldu? Mavi takımda ve kırmızı takımda kimler var?
MasterChef'te yeni haftada mavi takımın kaptanı olmak isteyen yarışmacılar kıyasıya rekabet etti. Gecenin sonunda en başarılı tabağı hazırlayan isim kaptan oldu. Peki, MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? 30 Eylül'de mavi takımın kaptanı kim oldu? Mavi takımda ve kırmızı takımda kimler var?
MasterChef'te dün yayımlanan bölümde yaşanan vedanın ardından yeni hafta kaptanlık oyunu ile başladı. Mavi takımın kaptanı olmak için önlüklerini giyen yarışmacılar enn başarılı tabakları hazırlamak için ter döktü. Peki, MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? 30 Eylül'de mavi takımın kaptanı kim oldu? Mavi takımda ve kırmızı takımda kimler var? İşte ayrıntılar...
GEÇEN HAFTA MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?
MasterChef 2024 sezonunda elenerek yarışmayı 19. olarak tamamlayan isim Bera oldu. Bera'nın vedası ile yarışmada 19 isim kaldı.
MAVİ TAKIMIN KAPTANI KİM OLDU?
Şeflerin yarışmacılardan Kayseri yağlaması istediği gecede en başarılı tabağı hazırlayan Zübeyde mavi takımın kaptanı oldu.
KIRMIZI TAKIM KAPTANI KİM OLDU?
Mavi Takım kaptanı olarak seçilen Zübeyde, Kırmızı Takım kaptanı olarak Semih'i seçti.
MAVİ TAKIMDA KİMLER VAR?
Zübeyde (Kaptan)
Emre
Onur
Kerem
Nigar
Ezgi
Hakan
Akın
Erim
KIRMIZI TAKIMDA KİMLER VAR?
Semih (Kaptan)
Eda
Şirin
Beyza
Kaan
Nevzat
Ayşe
Muratcan
Alper
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