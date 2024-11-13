Yayınlanma: 13.11.2024 - 00:08

Güncelleme: 13.11.2024 - 00:08

MasterChef Türkiye 2024 sezonunda 15. hafta ilk takım oyunu ile başladı. Dün gerçekleşen kaptanlık oyununun ardından yarışmacılar yeni takımları ile ilk oyun için önlüklerini giydi. Gecenin sonunda kaybeden taraf bireysel dokunulmazlık oyununda ter döktü. Peki, MasterChef Türkiye'de 12 Kasım'da eleme adayı kim oldu? MasterChef'te haftanın ilk eleme adayı kim oldu? İşte ayrıntılar...

GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'de 14. haftada yarışmaya veda eden isim Nigar oldu.

MAVİ TAKIMIN KAPTANI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye 2024 yarışmacıları tantuni yaparak mavi takım kaptanı olmaya çalıştı. Şeflerin değerlendirmesinin ardından en iyi tantuniyi yaparak mavi takım kaptanı olan isim Semih oldu. Semih karşısına takım kaptanı olarak Erim'i seçti.

MAVİ TAKIM

Semih (Kaptan)

Onur

Kerem

Eda

Muratcan

Ezgi

KIRMIZI TAKIM

Erim (K)

Emre

Alper

Beyza

Kaan

Şirin

HAFTANIN İLK TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de Semih ve Erim'in kaptanlığı ile 15. hafta büyük bir heyecanla başladı. Haftanın ilk takım oyununu Erim kaptanlığındaki kırmızı takım kazandı.

Mavi takımın bireysel dokunulmazlık oyunu için yeniden önlüklerini giydiği gecede dokunulmazlığın sahibi Kerem oldu.

1. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Haftanın ilk takım oyununun ardından mavi takım oylama gitti. Mavi takımın kaptanı Semih ve dokunulmazlığı kazanan Kerem dışında dört isim arasında yapılan oylama sonucunda haftanın ilk eleme adayı olarak seçilen ismi Ezgi oldu.