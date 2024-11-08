MasterChef Antalya piyazı nasıl yapılır? Her yemeğin yanına çok yakışan enfes Antalya piyazı tarifi...

Yayınlanma: 08.11.2024 - 17:46

Güncelleme: 08.11.2024 - 17:46

Antalya mutfağının en özel ve lezzetli yemeklerinden biri olan Antalya piyazı, Türk mutfağında geleneksel piyaz tarifinden farklı olarak, tahinli ve zengin malzemeleriyle kendine has bir lezzete sahiptir. Genellikle ana yemeklerin yanında sunulan bu piyaz, hem doyurucu hem de besleyici bir salata olarak öne çıkar. Tahinin kremamsı dokusu ve sirke-limon sosuyla hazırlanan bu lezzet, özellikle köfte gibi yemeklerle harika bir uyum sağlar. Peki, MasterChef Antalya piyazı nasıl yapılır? İşte, her yemeğin yanına çok yakışan enfes Antalya piyazı tarifi...

ANTALYA PİYAZI TARİFİ

Malzemeler:

2 su bardağı haşlanmış kuru fasulye

1 adet orta boy kuru soğan

1 adet orta boy domates

1 adet yeşil biber

1 demet maydanoz

2-3 adet haşlanmış yumurta (isteğe bağlı)

Yarım çay bardağı tahin

1-2 diş sarımsak (ezilmiş)

1 çay bardağı üzüm sirkesi

1 adet limonun suyu

Zeytinyağı

Tuz

Karabiber

Pul biber

ANTALYA PİYAZI YAPILIŞI

Önceden haşlanmış kuru fasulyeleri bir kaseye alın.

Fasulyelerin pişmiş ama dağılmayacak kadar diri olmasına dikkat edin.

Kuru soğanı piyazlık (ince, uzun) doğrayın.

Yeşil biber ve domatesi küp küp, maydanozu ise ince ince kıyın.

Haşlanmış yumurtaları dilimleyerek hazır hale getirin.

Bir karıştırma kabında tahin, ezilmiş sarımsak, limon suyu ve sirkeyi iyice karıştırarak pürüzsüz bir sos elde edin.

Sosun kıvamı çok yoğun olursa, hafifçe su ekleyerek açabilirsiniz.

Tuz, karabiber ve pul biberle tatlandırarak bu sosu hazır hale getirin.

Hazırladığınız fasulyeleri, doğranmış sebzeleri ve tahinli sosu geniş bir kaseye alın.

Tüm malzemelerin iyice karışması için dikkatlice karıştırın.

Fasulyelerin ezilmemesi için karıştırma işlemini nazikçe yapın.

Servis tabağına aldığınız Antalya piyazının üzerine dilimlenmiş haşlanmış yumurtaları ve biraz zeytinyağı gezdirin.

Son olarak, doğranmış maydanoz ve bir tutam pul biber serpiştirerek sunuma hazırlayın.

Afiyet olsun!