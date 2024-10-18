Yayınlanma: 18.10.2024 - 00:14

Güncelleme: 18.10.2024 - 00:14

MasterChef Türkiye 10. haftada haftanın ikinci takım oyununu kazanan taraf merak ediliyor. Kıyasıya rekabetin sürdüğü yarışmada geride 16 isim kaldı. Peki, MasterChef Türkiye'de 3. ve 4. eleme adayı kim oldu? 17 Ekim'de MasterChef Türkiye'de kim eleme adayı olarak belirlendi? İşte ayrıntılar...

GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'de 10. haftada yarışmaya veda eden isim Zübeyde oldu.

MAVİ TAKIMIN KAPTANI KİM OLDU?

MasterChef'te 11. haftada kaptanlık oyununu kazanan isim Semih oldu. En başarılı çiğköfteyi hazırlayan Semih gecenin birincisi, Akın ikincisi, Ezgi üçüncüsü, Onur ise dördüncüdü oldu.

KIRMIZI TAKIMIN KAPTANI KİM OLDU?

Mavi takımın kaptanlığını kazanan Semih, kırmızı takımın kaptanı olarak Muratcan'ı seçti.

MAVİ TAKIMDA KİMLER VAR?

Semih

Onur

Eda

Kaan

Şirin

Hakan

Akın

Nigar

KIRMIZI TAKIMDA KİMLER VAR?

Muratcan

Nevzat

Erim

Beyza

Alper

Ezgi

Kerem

Emre

1. VE 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?

İlk takım oyununu kaybeden mavi takımda dokunulmazlığın sahibi olan Şirin ilk eleme adayı olarak Onur'u seçti. Yapılan oylamada Eda ikinci eleme adayı olarak belirlendi.

3. VE 4. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Kırmızı takımın kazandığı gecede mavi takımdan bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Hakan oldu. Hakan 3. eleme adayı olarak Nigar'ı eleme potasına gönderdi. Yapılan oylamada ise Kaan ve Akın eşit oyu aldı. Böylece 4. eleme adayını kaptan belirledi. Akın haftanın 4. eleme adayı oldu.