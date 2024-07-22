MasterChef Türkiye'de beklenmedik olay! Yarışmacının tabağından çıkan herkesi şaşkına çevirdi...

Ana kadro seçmelerinin devam ettiği MasterChef Türkiye'nin dün akşam yayınlanan bölümünde Enes'in tabağından poşet çıktı. Tadım esnasında tabağından çıkan poşetle herkesi şaşkına çeviren Enes'in tabağı değerlendirmeye alınmadı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.07.2024 - 10:07
MasterChef Türkiye'de beklenmedik olay! Yarışmacının tabağından çıkan herkesi şaşkına çevirdi...
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Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri üyeliğini yaptığı TV8 ekranlarının fenomen yarışması MasterChef Türkiye'nin dün akşam yayınlanan bölümünde yarışmacılardan Enes'in başına talihsiz bir olay geldi.

"POŞET OĞLUM BU"

Ana kadro seçmelerinin devam ettiği yarışmanın dün akşam yayınlanan bölümünde şefler, yarışmacılardan tavuk ciğeri kullanarak yaratıcı bir yemek yapmalarını istedi.

İlk turda başarılı bir yemek yaparak ikinci tura kalan Enes, şeflerin istediği Yüksük Çorbası'na yaptı. 

Sıra sıra tadım yapan şeflerden Danilo Zanna, Enes'in tabağında poşet gördü. Mehmet Şef "Poşet oğlum bu" diyerek şaşkınlığını gizleyemezken Enes de "İmkansız" dedi.

Kamera görüntülerinin incelenmesiyle Enes'in tereyağı keserken poşetini de tavaya eklediği görüldü. Büyük bir hayal kırıklığına uğrayan Enes'in tabağı değerlendirmeye alınmadı.


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