MasterChef'te ana kadroya kim dahil oldu? MasterChef'te ana kadroya dahil olanlar...
MasterChef 2024 büyük bir tempoyla başladı. Son eleme turuna kadar gelebilen yarışmacılar bugün ana kadroya dahil olabilmek için kıyasıya rekabet etti. Peki, MasterChef'te ana kadroya kim dahil oldu? MasterChef'te ana kadroya dahil olanlar...
Masterchef 2024 sezonu heyecan dolu bir şekilde başladı. Bireysel ve üçlü eleme turlarının ardından son tura adını yazdırmayı başaranlardan ilk isimler geçtiğimiz hafta belli oldu. Bugün ise yeni kadrodan ikinci isim ana kadroya dahil olacak. Yarışmacılardan yaratıcılık turunda salça kullanarak başarılı yemekler yapılması istendi. Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın yeniden yer aldığı yeni sezonda adını kadroya yazdıran isim merak ediliyor. Peki, MasterChef'te ana kadroya kim dahil oldu? İşte ayrıntılar...
MASTERCHEF TÜRKİYE'DE ÜST TURA KİM ÇIKTI?
Masterchef'te kıyasıya rekabetin yer aldığı bölümde ana kadroya çıkan isim yeni bölümün yayımlanmasının ardından belli olacak.
ANA KADROYA DAHİL OLAN İSİMLER...
MasterChef'te ilk hafta 5 isim ana kadroya dahil oldu:
Zeynep
Onur
Hakan
Ümmühan
Deniz
İkinci hafta ana kadroya dahil olan ilk isim ise Çağlar oldu.
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