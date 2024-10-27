Yayınlanma: 27.10.2024 - 23:23

Güncelleme: 28.10.2024 - 00:17

MasterChef Türkiye 2024 sezonunda 12. haftada yarışmaya veda eden isim merak ediliyor. Eleme potasında yer alan yarışmacılar kıyasıya rekabet ettiği gecede kimin elendiği merak ediliyor. Eleme gecesinde bu senenin ilk kaşığını alan isim araştırılıyor. Peki, MasterChef Türkiye'de kim elendi? 27 Ekim'de kim yarışmaya veda etti, kim kaşık aldı? İşte ayrıntılar...

GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'de 12. haftada yarışmaya veda eden isim Nevzat oldu.

MAVİ TAKIMIN KAPTANI KİM OLDU?

MasterChef'te 12. haftada kaptanlık oyununu kazanan isim Muratcan oldu. En başarılı ıslak hamburgeri hazırlayan Muratcan gecenin birincisi, Emre ikincisi, Semih üçüncüsü, Beyza ise dördüncüsü oldu.

MAVİ TAKIMDA KİMLER VAR?

Muratcan (Takım Kaptanı)

Onur

Emre

Eda

Şirin

Kaan

Akın

Hakan

KIRMIZI TAKIMDA KİMLER VAR?

Nigar (Takım Kaptanı)

Kerem

Semih

Ezgi

Alper

Beyza

Erim

İLK TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Haftanın ilk takım oyununda kazanan taraf mavi takım oldu.

1. VE 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Gerçekleşen bireysel dokunulmazlık oyununda kazann isim Kerem oldu. Kerem haftanın ilk eleme adayı olarak Alper'i seçti. Yapılan oylamanın ardından 2. eleme adayı Erim olarak belirlendi.

3. VE 4. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Kırmızı takımın takım oyununu kaybettiği gecede bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Ezgi eleme adayı olarak Kerem'i seçti. Yapılan oylamada 4. eleme adayı olarak Semih seçildi.

HAFTANIN SON TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'te son takım oyununda şefler kıyı şehirlerinden yemekler istedi. Haftanın sonunda da kazanan taraf mavi takım oldu. Kırmızı takımın ikinci turda yeniden yarıştığı gecede potada yer almayan sadece 3 isim kaldı. Beyza, Nigar ve Ezgi'nin yarıştığı turda Beyza'nın daha başarılı tabak hazırlaması sonucunda Nigar ve Ezgi potaya girdi.

7. ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef'te en başarısız tabağı yapan isim son eleme adayı oldu. Oyun sonunda en başarısız tabağı yapan Hakan haftanın 7. eleme adayı oldu.

MASTERCEHF'TE 12. HAFTA YARIŞMAYA KİM VEDA ETTİ?

Hakan, Ezgi, Alper, Nigar, Kerem, Semih ve Erim'in eleme potasında yer aldığı gecede ilk turda kaşık alan Ezgi birinci olarak eleme potasından çıktı. Nigar 2., Erim ise 3. oldu. Geride kalan Alper, Hkan, Semih ve Kerem ikinci turda yeniden yarıştı.

Yarışmaya veda eden isim Hakan oldu.

MASTERCHEF'TE KİM KAŞIK ALDI?

Eleme gecesinin ilk turunda sezonun ilk kaşığı, iki senedir kaşık atmayan Mehmet Yalşınkaya tarafından Ezgi'ye atıldı.