Yayınlanma: 26.11.2024 - 00:26

Güncelleme: 26.11.2024 - 00:26

MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde mavi takımın kaptanlığını kazanna yarışmacı merak ediliyor. TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'nin 2024 sezonunda yeni hafta itibariyle sadece 10 yarışmacı kaldı. Adını finale yazdırmak isteyen yarışmacılar için ise işler ciddileşmeye başladı. Peki, MasterChef Türkiye'de mavi takımın kaptanı kim oldu? 25 Kasım'da kaptanlık oyununu kim kazandı? İşte ayrıntılar...

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'de pazar akşamı yayımlanan bölümde elenerek yarışmaya 11. olarak veda eden isim Muratcan oldu.

MASTERCEHF TÜRKİYE'DE KAPTANLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef'te yeni haftanın takım oyunu için şefler tarafından istenilen yemek sandviç oldu. Yarışmacılardan en başarılı sandviçi hazırlayan Beyza mavi takımın kaptanı olurken kırmızı takımın kaptanı olarak da Şirin'i seçti. Ardından yapılan kaptanlık yarışını da Beyza kazandı.

MAVİ TAKIMDA KİMLER VAR?

Beyza

Emre

Onur

Alper

Kerem

KIRMIZI TAKIMDA KİMLER VAR?

Şirin

Eda

Kaan

Erim

Semih