CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun'dan Masterchef Sergen Özcan'a kınama

Yayınlanma: 24.11.2024 - 18:11

Güncelleme: 24.11.2024 - 18:11

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Masterchef Sergen Özcan'ı kınadı.

Aygun kınama gerekçesini, Masterchef yarışması ile tanınan ve 'Köfteci Sergen' restoranlarının işletmecisi olan Sergen Özcan'ın bir videoda, "Hayrabolulular çok yalancı oluyor" ifadelerini gösterdi.

CHP'li Aygun'un paylaşımı şu şekilde: