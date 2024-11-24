MasterChef Türkiye'de kim elendi? 24 Kasım'da MasterChef'e kim veda etti?
MasterChef Türkiye'de 16 haftada yarışmaya veda eden isim merak ediliyor. Gerçekleştirilecek eleme gecesinin ardından veda eden isim 11. olarak elenecek. 4 ismin eleme potasına dahil olduğu hafta iki turdan oluşan eleme gecesi ile sona erecek. Peki, MasterChef Türkiye'de kim elendi? 24 Kasım'da MasterChef'e kim veda etti? İşte ayrıntılar...
MasterChef Türkiye'de 24 Kasım'da bir iism yarışmaya veda edecek. TV8 ekranlarının sevilen yarışma programında Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüriliğinde gerçekleştirilen yarışma programında 24 Kasım'da bir isim yarışmaya veda edecek. Peki, MasterChef Türkiye'de kim elendi? 24 Kasım'da MasterChef'e kim veda etti?
MASTERCHEF'TE ELEME POTASINDA KİMLER VAR?
MastercHef Türkiye'de eleme potasına dahil olan isimler Eda, Kaan, Muratcan ve Semih oldu.
MASTERCHEF TÜRKİYE'DE 24 KASIM'DA KİM ELENDİ?
İki turdan oluşan eleme gecesinde ilk turda şefler tarafından yarışmacıların kullanılması istenildiği malzeme safran oldu. ikinci turda ise yarışmacılar Danilo şefin hazırlamış olduğu yemeği yaptı. Gecenin sonunda daha az puan alan yarışmacı 11. olarak yarışmaya veda edecek.
Etiketler: #Masterchef Türkiye #MasterChef #eleme
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