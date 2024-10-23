Masterchef'in efsane lezzeti: Karides Creole tarifi
Louisiana mutfağının en sevilen tariflerinden biri olan Karides Creole, baharat sosuyla damaklarda iz bırakan bir lezzet sunuyor. Bu tarifi denediğinizde sofralarınıza yepyeni bir tat katacaksınız.
Amerikan güney mutfağının vazgeçilmezlerinden olan Karides Creole, zengin baharatlar ve taze yöntemlerle hazırlanmış enfes bir yemektir. Deniz ürünleri sevenler için adeta bir lezzet şöleni sunan bu tarif, özellikle yetiştirilen yemeklerden hoşlananların favorisi olacak.
KARİDES CREOLE TARİFİ
Malzemeler
- 500 gr karides (ayıklanmış ve temizlenmiş)
- 1 adet büyük soğan (doğranmış)
- 1 adet yeşil biber (doğranmış)
- 2 diş (ezilmiş)
- 1 kutu konserve saklama saklama kabı (400 gr)
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 2 su bardağı sebze suyu veya tavuk suyu
- 1 tatlı kırmızı biber
- 1 tatlı kaşığı taze çekilmiş karabiber
- 1 çay bardağı
- 1 çay kaşığı pul biber
- 2 defne yaprağı
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 su bardağı pirinç
- Tuz ve karabiber
Yapılışı:
- Sebzeleri soteleyin: Geniş bir tavada yağı kızartın. Doğranmış soğan, yeşil biber ve sarımsağının birleşimini ortalama 5-6 dakika kadar, sebzeler yumuşayana kadar soteleyin.
- Sos malzemelerini ekleyin: Sotelenmiş sebzelerin üzerine domates veya domates salçasını ekleyin. Ayrıca kırmızı biber, karabiber, kekik, pul biber ve defne yaprağını ilave ederek karıştırın.
- Sebze suyunu ekleyin: Sebze veya tavuk suyunu tavaya dökün ve kaynatmaya bırakın. Kaynadıktan sonra sıcaklığın azalmasını bekleyin.
- Karidesleri ekleyin: Sos piştikten sonra karidesleri tavaya ekleyin ve 5-7 dakika kadar, karidesler tamamen pişene dek sıcaklıkta pişirmeye devam edin. Pişirme süresi boyunca karideslerin fazla pişmemesine dikkat edin.
- Son dokunuşlar: Karideslerin piştiğinde, sosun tadına bakın ve gereken tuz ve ayrıntıları ekleyin. Defne yapraklarını çıkarın.
- Servis: Karides Creole'ü muhafaza etmek için pirinç ile sıcak olarak servis edin.
Etiketler: #Karides Creole #tarif #Amerika #mutfak
En Çok Okunan Haberler
-
- Hukukçulardan 'Bahçeli' ve 'Öcalan' analizi
- 'Açılan bu tarihi fırsat penceresi...'
- İmamoğlu’ndan üstü kapalı yanıt!
- Dervişoğlu'ndan Bahçeli'ye çok sert yanıt
- ‘Benim ilk üyeliğim Ülkü Ocakları’na’
- Bahçeli istemişti: Dervişoğlu'ndan 'ip' yanıtı
- Avukatları harekete geçti
- Bahçeli'nin, Öcalan açıklaması şok etkisi yarattı! Barış
- Ölümden dönen Reha Muhtar ilk kez görüntülendi!
- Özel'den Diyarbakır'da Bahçeli'ye yanıt