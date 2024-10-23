Masterchef'in efsane lezzeti: Karides Creole tarifi

Yayınlanma: 23.10.2024 - 12:25

Güncelleme: 23.10.2024 - 12:25

Amerikan güney mutfağının vazgeçilmezlerinden olan Karides Creole, zengin baharatlar ve taze yöntemlerle hazırlanmış enfes bir yemektir. Deniz ürünleri sevenler için adeta bir lezzet şöleni sunan bu tarif, özellikle yetiştirilen yemeklerden hoşlananların favorisi olacak.

KARİDES CREOLE TARİFİ

Malzemeler

500 gr karides (ayıklanmış ve temizlenmiş)

1 adet büyük soğan (doğranmış)

1 adet yeşil biber (doğranmış)

2 diş (ezilmiş)

1 kutu konserve saklama saklama kabı (400 gr)

1 yemek kaşığı domates salçası

2 su bardağı sebze suyu veya tavuk suyu

1 tatlı kırmızı biber

1 tatlı kaşığı taze çekilmiş karabiber

1 çay bardağı

1 çay kaşığı pul biber

2 defne yaprağı

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 su bardağı pirinç

Tuz ve karabiber

Yapılışı: