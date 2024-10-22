MasterChef Türkiye'de takım oyununu kim kazandı? 22 Ekim'de kimler eleme adayı oldu?

MasterChef Türkiye'de yeni hafta büyük bir heyecanla başladı. Haftanın ilk takım oyununu kimin kazandığı ve kimlerin eleme adayı olduğu merak ediliyor. Peki, MasterChef Türkiye'de takım oyununu kim kazandı? 22 Ekim'de kimler eleme adayı oldu?

MasterChef Türkiye'de takım oyununu kim kazandı? 22 Ekim'de kimler eleme adayı oldu?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.10.2024 - 23:52

MasterChef Türkiye'de 12. haftanın ilk takım oyununu hangi takımın kazandığı merak ediliyor. Peki, MasterChef Türkiye'de takım oyununu kim kazandı? 22 Ekim'de kimler eleme adayı oldu?

GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'de 12. haftada yarışmaya veda eden isim Nevzat oldu.

MAVİ TAKIMIN KAPTANI KİM OLDU?

MasterChef'te 12. haftada kaptanlık oyununu kazanan isim Muratcan oldu. En başarılı ıslak hamburgeri hazırlayan Muratcan gecenin birincisi, Emre ikincisi, Semih üçüncüsü, Beyza ise dördüncüsü oldu.

MAVİ TAKIMDA KİMLER VAR?

Muratcan (Takım Kaptanı)

Onur

Emre

Eda

Şirin

Kaan

Akın

Hakan

KIRMIZI TAKIMDA KİMLER VAR?

Nigar (Takım Kaptanı)

Kerem

Semih

Ezgi

Alper

Beyza

Erim

İLK TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI? 

Haftanın ilk takım oyununda kazanan taraf mavi takım oldu.

1. VE 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Gerçekleşen bireysel dokunulmazlık oyununda kazann isim Kerem oldu. Kerem haftanın ilk eleme adayı olarak Alper'i seçti. Yapılan oylamanın ardından 2. eleme adayı Erim olarak belirlendi.


Etiketler: #Masterchef Türkiye #MasterChef #Eleme Adayı

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