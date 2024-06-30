MasterChef Türkiye'de yarışmacı ve Şef Mehmet Yalçınkaya arasında tartışma: 'Burayı keselim'

Fenomen yemek yarışması MasterChef'in yayınlanan son bölümünde özel bir yatta bir iş insanının aşçılığını yaptığını söyleyen Deniz Yılmaz'ın konuşmaları gündem oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.06.2024 - 09:41
MasterChef Türkiye'de yarışmacı ve Şef Mehmet Yalçınkaya arasında tartışma: 'Burayı keselim'
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TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşan MasterChef Türkiye'de yeni sezonun ana kadrosunu belirlemek için hazırlıklar devam ediyor. Her gün birçok yarışmacı ana kadrodaki yer alabilmek için mücadele ediyor.

Yarışmanın son bölümünde özel bir yatta bir iş insanının aşçılığını yaptığını söyleyen Deniz Yılmaz'ın konuşmaları öne çıktı. Deniz mahsüllü bal kabaklı risotto yapan Yılmaz, jürilerden 'evet' aldı.

Yemeğinin tekniğinde doğru ilerlediğini söyleyen Şef Mehmet Yalçınkaya, yarışmacının sözlerini kesmesi üzerine sinirlendi.

"BURAYI KESELİM"

"Senle biz böyle çok uğraşırız" diyen Mehmet şefin sözleri üzerine yarışmacı "Burayı keselim" dedi. Bu ifadelerin ardından Yalçınkaya, "Allah'ım sabır ver" diyerek tepkisini gösterdi.

Yarışmadaki o anlar sosyal medyada gündem oldu. 


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