Masterchef'te bir ilk olacaktı! Eleme yemeğiyle kaşık attırıyordu!

Yayınlanma: 23.06.2024 - 00:09

Güncelleme: 23.06.2024 - 00:18

TV8 ekranlarının izlenme rekorları kıran yemek yarışması MasterChef Türkiye'de bir ilk yaşandı. Sezonun henüz eleme aşamalarında tabaklarını şeflere sunan yarışmacılardan biri yaptığı yemekle Somer Şef'ten altın kaşık kazanıyordu.

ŞEFLER KİME ALTIN KAŞIK ATIYORDU?

Eleme aşamasında neredeyse kaşık alacak yarışmacı, 5 yıldır mesleğe devam eden Sezer Dirican oldu. Şeflerden büyük beğeni alan Dirican'ın tabağına, Somer şef neredeyse kaşık atıyordu. 3 evetle yoluna devam eden yarışmacının tabağı 3 şeften de tam not aldı.