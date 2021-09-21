MasterChef Türkiye’de yarışmasında yeni bir iddia

21 Eylül 2021 Salı, 10:18

5 yıldır yayın hayatını sürdüren yemek yarışması Masterchef Türkiye tüm hızıyla devam ediyor. Şefler Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun jüri koltuğunda oturduğu yarışma hakkında ortaya atılan iddialara bir yenisi daha eklendi.

Geçtiğimiz günlerde her bölüm iddialı olduğunu belirten Hamza Mercimek'in 20 yaşında olan bir kadınla telefon görüşmesi ortaya çıkmıştı.

MENAJERLİĞİNİ YAPTIĞI SÖYLENİYOR

Şimdi ise Hamza Mercimek'in, papağanına işkence yaparak öldüren eski yarışmacı Murat Özdemir ile önceden arkadaş olduğu ortaya çıktı. Ayrıca Hamza'nın Murat Özdemir'in menajerliğini yaptığı da iddia ediliyor.

Yarışma boyunca yaptığı hareketler ile dikkat çeken Murat Özdemir papağana işkence yapmış ve ölümüne neden olmuştu. Daha sonra yarışmadan diskalifiye olmuş fakat sosyal medyadan küfürlü videolar yayınlamaya devam etmişti.

Hamza Mercimek'le ilgili ilginç bir video daha ortaya çıktı. Masterchef kurgu mu sorusunu akıllara getiren videoda Murat Özdemir ve Hamza Mercimek’in bir masada samimi bir şekilde yemek yediği ve Özdemir’in, Masterchef Hamza'ya övgüler yağdırdığı görüntüler bulunuyor.