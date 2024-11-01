Yayınlanma: 01.11.2024 - 00:23

Güncelleme: 01.11.2024 - 00:23

Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'yı buluşturan MasterChef Türkiye 2024 sezonunda 13. hafta büyük bir heyecanla başladı. 13. haftada takım oyunları geride kaldı. 6 ismin eleme potasına dahil olduğu haftada kimlerin eleme adayı olduğu araştırılıyor. Peki, MasterChef Türkiye'den son elem adayı kim oldu? 31 Ekim'de haftanın eleme adayları kim oldu? İşte ayrıntılar...

ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye 2024 sezonunda 13. haftada ilk iki takım oyununu Kaan kaptanlığındaki kırmızı takım kazandı. Mavi takımdan eleme potasına dahil olan isimler Erim, Alper, Akın ve Ezgi oldu.

5. VE 6. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Haftanın üçüncü takım oyununu mavi takım kazandı. Bireysel dokunulmazlık oyununda en başarılı tabağı hazırlayan Emre dokunulmazlığın sahibi oldu. Emre 5. eleme adayı olarak Nigar'ı seçti. Yapılan oylamanın ardından son eleme adayı ise Onur oldu.