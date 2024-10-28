Pastane usulü pofuduk profiterol tarifi: Püf noktalarıyla tam kıvamında profiterol... MasterChef profiterol nasıl yapılır?

Yayınlanma: 28.10.2024 - 09:47

Güncelleme: 28.10.2024 - 09:47

Çikolatalı tatlılar arasında özel bir yere sahip olan profiterol, yumuşacık hamuru, krema dolgusuyla ağızda dağılan lezzeti ve üzerini kaplayan çikolata sosuyla her lokmada mutluluk vaat ediyor. Hem yapımı eğlenceli hem de sunumu göz dolduran bu tatlı, özel davetlerden keyifli aile akşamlarına kadar her anı tatlandırmak için ideal! İşte, pastane usulü enfes bir profiterol tarifi ve püf noktaları...

MALZEMELER

Hamur için:

1 su bardağı su

100 gr tereyağı

1 su bardağı un

4 adet yumurta

Krema için:

2,5 su bardağı süt

3 yemek kaşığı un

1 su bardağı toz şeker

1 paket vanilya

1 yemek kaşığı tereyağı

Çikolata Sosu için:

200 ml krema

200 gr bitter çikolata

YAPILIŞI

Bir tencerede su ve tereyağını kaynatın. Kaynadıktan sonra unu ekleyip karıştırarak kısık ateşte hamur kıvamına gelene kadar karıştırın (hamur tencereye yapışmamaya başladığında hazırdır).

Hamuru ocaktan alıp 5-10 dakika soğumaya bırakın. Yumurtaları tek tek ekleyerek mikserle veya spatula ile iyice karıştırın.

Hazırladığınız hamuru sıkma torbasına alın. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine aralıklı olarak küçük toplar sıkın.

Önceden ısıtılmış 180°C fırında 25-30 dakika üzeri hafif altın rengini alana kadar pişirin. (Fırının kapağını açmamaya özen gösterin).

Süt, un ve şekeri bir tencereye alarak sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişirin. Ocaktan aldıktan sonra vanilya ve tereyağını ekleyin, iyice karıştırıp soğumaya bırakın.

Kremayı bir sos tenceresinde hafif ısıtın (kaynamasına gerek yok). Çikolataları içine ekleyip karıştırarak çikolatalar tamamen eriyene kadar karıştırın.

Soğuyan hamur toplarını ortadan ikiye kesin ve içlerine soğumuş olan kremadan doldurun.

Üzerine çikolata sosu gezdirerek servis yapın.