MasterChef Türkiye'nin yeni jüri üyesi belli oldu
Tv8 ekranlarında yayınlanacak olan MasterChef Türkiye All Star'a yeni bir jüri üyesi katıldı. Tanıtımla birlikte MasterChef All Star'da şef Somer Sivrioğlu yerine gelecek yeni jüri üyesi belli oldu. Buna göre, Yarışmanın yeni jüri üyesi, fragmanda yer alan Yılmaz Öztürk olacak.
Survivor'ın final yapmasının ardından yayın hayatına başlayacak olan yemek yarışması MasterChef All Star'ın birinci bölüm tanıtımı yayınlandı. Tanıtımla birlikte MasterChef All Star'da şef Somer Sivrioğlu yerine gelecek yeni jüri üyesi belli oldu.
Lezzet dolu yolculuk birbirinden iddialı isimlerin büyük mücadelesine sahne olacak??MasterChef Türkiye All Star yeni sezonuyla Çarşamba günü TV8'de ? #MasterChefTürkiye #MasterChef #MasterChef2023 #AllStar #ACUNMEDYA #TV8 pic.twitter.com/SpTe5rzdAY— MasterChef Türkiye (@TvMasterchef) June 10, 2023
Yarışmanın yeni jüri üyesi, fragmanda yer alan Yılmaz Öztürk oldu. Öztürk, daha önce de MasterChef'te konuk jüri üyesi olarak yer almıştı.
Programın geçtiğimiz günlerde yayınlanan ilk tanıtımında Somer Sivrioğlu'nun olmaması gündeme gelmişti.
Sivrioğlu'nun geçtiğimiz yıl devraldığı restoranın istinat duvarı çökmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Açılan dava sonucu Somer Sivrioğlu'nun 22,5 yıl hapsi istendi. Aynı zamanda Avusturalya'da işleri devam eden Somer Sivrioğlu, MasterChef yeni sezonunda yer almama kararı aldı.
Yarışma, 14 Haziran Çarşamba akşamı yayın hayatına başlayacak.
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