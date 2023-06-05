Somer Sivrioğlu tanıtımda yer almadı... MasterChef All Star'ın ilk fragmanı yayımlandı, yarışmacılar belli oldu!

Yayınlanma: 05.06.2023 - 15:06

Güncelleme: 05.06.2023 - 15:06

Survivor'ın final yapmasının ardından yayın hayatına başlayacak olan yemek yarışması MasterChef All Star'dan ilk uzun fragman yayınladı. TV8 ekranlarında yayınlanan programın yarışmacı kadrosu, yeni sezon tanıtım fragmanı ile netleşmeye başladı.

SOMER ŞEF JÜRİDE YOK MU?

Tanıtım fragmanında Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya yer alıyor.

Şef Somer Sivrioğlu'nun yeni sezonda olup olmayacağı hakkında henüz Acun Medya ya da TV8'den bir açıklama gelmedi.

YARIŞMACILAR BELLİ OLDU

Yarışma, 14 Haziran Çarşamba akşamı yayın hayatına başlayacak.

Fragmanda yer alan yarışmacılar şöyle...

Barbaros Yoloğlu

Uğur Kardaş

Metin Yavuz

Sergen Özer

Eren Kaşıkçı

Sefa Okyay Kılıç

Eray Aksungur

Kıvanç Karadeniz

Hasan Biltekin

Fatma Nur Uçar

Ayaz Geçer

Tolga Şener

Cemre Uyanık

Alican Sabunsoy

Mustafa Aydın

Esra Tokelli

Dilara Başaran

Rıfat Yurttaş

Suna Aydın

Kerem Giritlioğlu

Tahsin Küçük

Ebru Has

Yağız Özçelik

Batuhan Bayır

Faruk Batuhan Öner

Gülşah Suna

Duygu Acarsoy Atun

Pelin Zaman

İşte MasterChef All Star'dan ilk uzun fragman...