Somer Sivrioğlu tanıtımda yer almadı... MasterChef All Star'ın ilk fragmanı yayımlandı, yarışmacılar belli oldu!
Popüler yemek yarışması MasterChef Türkiye, All Star sezonuyla izleyicilerle buluşmak için hazırlanıyor. Programın yayımlanan tanıtımında yarışma kadrosu belli oldu. Tüm yarışmacıların bulunduğu fragmanda programdan ayrıldığı konuşulan jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu'nun olmaması dikkatlerden kaçmadı.
Survivor'ın final yapmasının ardından yayın hayatına başlayacak olan yemek yarışması MasterChef All Star'dan ilk uzun fragman yayınladı. TV8 ekranlarında yayınlanan programın yarışmacı kadrosu, yeni sezon tanıtım fragmanı ile netleşmeye başladı.
SOMER ŞEF JÜRİDE YOK MU?
Tanıtım fragmanında Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya yer alıyor.
Şef Somer Sivrioğlu'nun yeni sezonda olup olmayacağı hakkında henüz Acun Medya ya da TV8'den bir açıklama gelmedi.
YARIŞMACILAR BELLİ OLDU
Yarışma, 14 Haziran Çarşamba akşamı yayın hayatına başlayacak.
Fragmanda yer alan yarışmacılar şöyle...
- Barbaros Yoloğlu
- Uğur Kardaş
- Metin Yavuz
- Sergen Özer
- Eren Kaşıkçı
- Sefa Okyay Kılıç
- Eray Aksungur
- Kıvanç Karadeniz
- Hasan Biltekin
- Fatma Nur Uçar
- Ayaz Geçer
- Tolga Şener
- Cemre Uyanık
- Alican Sabunsoy
- Mustafa Aydın
- Esra Tokelli
- Dilara Başaran
- Rıfat Yurttaş
- Suna Aydın
- Kerem Giritlioğlu
- Tahsin Küçük
- Ebru Has
- Yağız Özçelik
- Batuhan Bayır
- Faruk Batuhan Öner
- Gülşah Suna
- Duygu Acarsoy Atun
- Pelin Zaman
İşte MasterChef All Star'dan ilk uzun fragman...
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