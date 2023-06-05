MasterChef All Star yarışmacıları belli oldu mu? MasterChef All Star'da Somer Şef olmayacak mı?

MasterChef Türkiye, All Star sezonuyla izleyicilerle buluşmak için hazırlanıyor. Peki, MasterChef All Star yarışmacıları belli oldu mu? MasterChef All Star ne zaman yayımlanacak? MasterChef All Star'da Somer Şef olmayacak mı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.06.2023 - 17:38
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Ekranların sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye, All Star sezonuyla izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. İlk fragmanın yayımlanmasının ardından izleyiceler ''MasterChef All Star yarışmacıları belli oldu mu? MasterChef All Star'da Somer Şef olmayacak mı?'' sorularını araştırmaya başladı. İşte ayrıntılar...

MASTERCHEF ALL STAR YARIŞMACILARI BELLİ OLDU MU?

Fragmanda yer alan yarışmacılar şu şekilde:

Barbaros Yoloğlu

Uğur Kardaş

Metin Yavuz

Sergen Özer

Eren Kaşıkçı

Sefa Okyay Kılıç

Eray Aksungur

Kıvanç Karadeniz

Hasan Biltekin

Fatma Nur Uçar

Ayaz Geçer

Tolga Şener

Cemre Uyanık

Alican Sabunsoy

Mustafa Aydın

Esra Tokelli

Dilara Başaran

Rıfat Yurttaş

Suna Aydın

Kerem Giritlioğlu

Tahsin Küçük

Ebru Has

Yağız Özçelik

Batuhan Bayır

Faruk Batuhan Öner

Gülşah Suna

Duygu Acarsoy Atun

Pelin Zaman

MASTERHCEF ALL STAR NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

MasterChef All Star'ın ilk bölümü 14 Haziran'da yayımlanacak.

MASTERCHEF ALL STAR'DA SOMER ŞEF OLMAYACAK MI?

Yayımlanan fragmanda jüri üyelerinden Şef Somer Sivrioğlu yer almazken, yeni sezonda olup olmayacağı hakkında henüz Acun Medya ya da TV8'den bir açıklama gelmedi.



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