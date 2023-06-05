MasterChef All Star yarışmacıları belli oldu mu? MasterChef All Star'da Somer Şef olmayacak mı?
MasterChef Türkiye, All Star sezonuyla izleyicilerle buluşmak için hazırlanıyor. Peki, MasterChef All Star yarışmacıları belli oldu mu? MasterChef All Star ne zaman yayımlanacak? MasterChef All Star'da Somer Şef olmayacak mı?
Ekranların sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye, All Star sezonuyla izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. İlk fragmanın yayımlanmasının ardından izleyiceler ''MasterChef All Star yarışmacıları belli oldu mu? MasterChef All Star'da Somer Şef olmayacak mı?'' sorularını araştırmaya başladı. İşte ayrıntılar...
MASTERCHEF ALL STAR YARIŞMACILARI BELLİ OLDU MU?
Fragmanda yer alan yarışmacılar şu şekilde:
Barbaros Yoloğlu
Uğur Kardaş
Metin Yavuz
Sergen Özer
Eren Kaşıkçı
Sefa Okyay Kılıç
Eray Aksungur
Kıvanç Karadeniz
Hasan Biltekin
Fatma Nur Uçar
Ayaz Geçer
Tolga Şener
Cemre Uyanık
Alican Sabunsoy
Mustafa Aydın
Esra Tokelli
Dilara Başaran
Rıfat Yurttaş
Suna Aydın
Kerem Giritlioğlu
Tahsin Küçük
Ebru Has
Yağız Özçelik
Batuhan Bayır
Faruk Batuhan Öner
Gülşah Suna
Duygu Acarsoy Atun
Pelin Zaman
MASTERHCEF ALL STAR NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
MasterChef All Star'ın ilk bölümü 14 Haziran'da yayımlanacak.
MASTERCHEF ALL STAR'DA SOMER ŞEF OLMAYACAK MI?
Yayımlanan fragmanda jüri üyelerinden Şef Somer Sivrioğlu yer almazken, yeni sezonda olup olmayacağı hakkında henüz Acun Medya ya da TV8'den bir açıklama gelmedi.
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