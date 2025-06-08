'MasterChef ünlüsü' Murat Özdemir tahliye oldu, muhalifleri hedef aldı: 'Allah, Tayyip'i sevmeyenlerin ömrünü Tayyip'e versin'

MasterChef Türkiye'nin tarihinin en olaylı yarışmacısı olarak akıllara kazınan Murat Özdemir uçarı hareketlerinden dolayı diskalifiye edilmişti.

Yarışmadan sonra da papağana işkence görüntüleriyle kan donduran Özdemir gözaltına alınmıştı.

TAHLİYE OLDU, MUHALİFLERİ HEDEF ALDI

Ardından çeşitli suçlarla tutuklanarak cezaevine gönderilen Murat Özdemir yeni infaz düzenlemesiyle tahliye oldu.

'Allah Tayyip'ten razı olsun' diyen Özdemir'in tavırları yine tepki toplarken, annesinin hali görenleri endişelendirdi.

BİR DÖNEM TAVIRLARIYLA GÜNDEM OLMUŞTU

MasterChef Türkiye'yle tanınırlık elde eden Murat Özdemir, uçarı tavırlarıyla bir dönem dikkat çekmişti.





İlk olarak katıldığı Yemekteyiz'den diskalifiye edilen Özdemir, program sırasında sergilediği abartılı ve dengesiz hareketleri nedeniyle bu yarışmadan da diskalifiye olmuştu.

Yayın anında ilgiyi üzerine çekmek için tuhaf davranışlarının dozajını giderek arttıran Murat Özdemir, programdan sonra ölçüyü kaçırdığını da itiraf etmişti.

Programdan kovulmasından sonra popülaritesini sosyal medyada devam ettirme kararı alan Özdemir küfürler etmiş, kendini kesmiş, tarz değiştirmiş ve çevresine yönelik garip davranışlarıyla sürekli gündem olmuştu.

Acun Ilıcalı ise 'Adamın bu kadar psikopat olması tahmin ettiğimiz bir şey değil' demişti.

PAPAĞANA İŞKENCE...

Olaylı isim daha sonra papağanına işkence ettiği görüntüleri yayınlanmıştı.

Instagram hesabından paylaştığı görüntülerle kan donduran Murat Özdemir, kuşa eziyet ederek 'Acun Baba' dedirttirmeye çalışmıştı. Ortalığı ayağa kaldıran görüntüler sonra emniyet güçleri harekete geçmiş ve gözaltına alınmıştı.





Yaşanan olaylar sonrası 21 gün tedavi görmesi için Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edilen MasterChef Murat yaptığı hareketlerden dolayı herkesten özür dilemiş ve sonrasında değişen tarzıyla dikkat çekmişti.

Kameralar önünde polislere rüşvet teklif ettiği için de gözaltına alınan Murat Özdemir sabıka kaydını günden güne büyütmüştü.

TAHLİYE OLDU

Uyuşturucu kullanımı, mala zarar verme ve aile içi şiddet gibi suçlarla gündem yaratan Murat, İstanbul'da sokak kedilerinin üzerine asit dökerek zarar verdiği için yargılandığı davada 8 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Son olarak, Kurban Bayramı'ndan önce yürürlüğe giren 10. Yargı Paketi kapsamında tahliye edilen yaklaşık 27 bin mahkumun arasında bu Murat Özdemir de yer aldı.

Tahliye olmasının ardından sosyal medyaya koşup Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Murat, 'Allah Tayyip'ten razı olsun. Allah, Tayyip'i sevmeyenlerin ömrünü Tayyip'e versin' ifadelerini kullandı.