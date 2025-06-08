'MasterChef ünlüsü' Murat Özdemir tahliye oldu, muhalifleri hedef aldı: 'Allah, Tayyip'i sevmeyenlerin ömrünü Tayyip'e versin'

MasterChef Türkiye'nin tarihinin en olaylı yarışmacısı
olarak akıllara kazınan Murat Özdemir uçarı hareketlerinden dolayı diskalifiye
edilmişti.
Yarışmadan sonra da papağana işkence görüntüleriyle kan
donduran Özdemir gözaltına alınmıştı.
TAHLİYE OLDU, MUHALİFLERİ HEDEF ALDI
Ardından çeşitli suçlarla tutuklanarak cezaevine gönderilen
Murat Özdemir yeni infaz düzenlemesiyle tahliye oldu.
'Allah Tayyip'ten razı olsun' diyen Özdemir'in tavırları
yine tepki toplarken, annesinin hali görenleri endişelendirdi.
BİR DÖNEM TAVIRLARIYLA GÜNDEM OLMUŞTU
MasterChef Türkiye'yle tanınırlık elde eden Murat Özdemir, uçarı tavırlarıyla bir dönem dikkat çekmişti.
İlk olarak katıldığı Yemekteyiz'den diskalifiye edilen Özdemir,
program sırasında sergilediği abartılı ve dengesiz hareketleri nedeniyle bu yarışmadan
da diskalifiye olmuştu.
Yayın anında ilgiyi üzerine çekmek için tuhaf
davranışlarının dozajını giderek arttıran Murat Özdemir, programdan sonra
ölçüyü kaçırdığını da itiraf etmişti.
Programdan kovulmasından sonra popülaritesini sosyal medyada
devam ettirme kararı alan Özdemir küfürler etmiş, kendini kesmiş, tarz
değiştirmiş ve çevresine yönelik garip davranışlarıyla sürekli gündem olmuştu.
Acun Ilıcalı ise 'Adamın bu kadar psikopat olması tahmin
ettiğimiz bir şey değil' demişti.
PAPAĞANA İŞKENCE...
Olaylı isim daha sonra papağanına işkence ettiği görüntüleri
yayınlanmıştı.
Instagram hesabından paylaştığı görüntülerle kan donduran Murat Özdemir, kuşa eziyet ederek 'Acun Baba' dedirttirmeye çalışmıştı. Ortalığı ayağa kaldıran görüntüler sonra emniyet güçleri harekete geçmiş ve gözaltına alınmıştı.
Yaşanan olaylar sonrası 21 gün tedavi görmesi için Bakırköy
Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edilen MasterChef Murat yaptığı
hareketlerden dolayı herkesten özür dilemiş ve sonrasında değişen tarzıyla
dikkat çekmişti.
Kameralar önünde polislere rüşvet teklif ettiği için de
gözaltına alınan Murat Özdemir sabıka kaydını günden güne büyütmüştü.
TAHLİYE OLDU
Uyuşturucu kullanımı, mala zarar verme ve aile içi şiddet
gibi suçlarla gündem yaratan Murat, İstanbul'da sokak kedilerinin üzerine asit
dökerek zarar verdiği için yargılandığı davada 8 yıl 3 ay hapis cezasına
çarptırılmıştı.
Son olarak, Kurban Bayramı'ndan önce yürürlüğe giren 10.
Yargı Paketi kapsamında tahliye edilen yaklaşık 27 bin mahkumun arasında bu
Murat Özdemir de yer aldı.
Tahliye olmasının ardından sosyal medyaya koşup
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Murat, 'Allah Tayyip'ten
razı olsun. Allah, Tayyip'i sevmeyenlerin ömrünü Tayyip'e versin' ifadelerini
kullandı.