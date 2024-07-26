MasterChef'in 13. yarışmacısı kim oldu? 26 Temmuz'da MasterChef'te önlüğü kim aldı?

MasterChef 2024'te ana kadroya giren isimler yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, MasterChef'te ana kadroya kim dahil oldu? İşte, MasterChef'in 13. yarışmacısı...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.07.2024 - 21:24
MasterChef'in 13. yarışmacısı kim oldu? 26 Temmuz'da MasterChef'te önlüğü kim aldı?
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MasterChef 2024 kaldığı yerden devam ediyor. Üçüncü gruptan 12 ismin kıyasıya rekabet ettiği yarışmada 2 isim belli olmuştu. Kadronun üçüncü ismi ise bugün belli olacak. Peki, MasterChef'in 13. yarışmacısı kim oldu? 26 Temmuz'da MasterChef'te önlüğü kim aldı? İşte ayrıntılar...

MASTERCHEF'TE ANA KADROYA KİM GİRDİ?

26 Temmuz'da yayımlanan bölümde şefler yarışmacılardan Paris Brest istedi. Yarışmacılardan en başarılı Paris Brest yapan 4 isim ikinci turda yeniden yarışacak ve gecenin en başarılı tabağını hazırlayan isim ana kadronun 13. yarışmacısı olacak.

DÜN ANA KADROYA KİM DAHİL OLDU?

3. grubun ikinci günü yaratıcılık etabı ile başladı. Gecenin sonunda en başarılı tabağı çıkaran isim olan Eda 12. önlüğün sahibi oldu.

MASTERCHEF ANA KADROYA GİREN YARIŞMACILAR...

1. Zeynep

2. Hakan

3. Onur

4. Ümmühan

5. Deniz

6. Çağlar

7. Serhat

8. Alper

9. Ayşe

10. Beril

11. Semih

12. Eda


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