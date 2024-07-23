MasterChef'te son yarışmacı belli oldu: Şefler kaybeden tabaktan övgüyle bahsetti...

Yayınlanma: 23.07.2024 - 00:21

Güncelleme: 23.07.2024 - 00:21

MasterChef'te bu hafta ikinci haftanın yarışmacıları kıyasıya rekabet etti. 12 kişinin yer aldığı gruptan 5 isim ana kadroya yükselmeye hak kazandı. Böylece MasterChef'te ana kadronun yarısı belirlenmiş oldu...

Ana kadroya yükselen ilk isim Çağlar oldu. Çağlar ilk turda Testi Kebabını başarıyla yaptı, yaratıcılık turunda da birinci çıkarak ikinci gruptan ana kadroya çıkan ilk isim oldu.

Ana kadronun 7. ismi ise en başarılı tabakları çıkaran Serhat oldu.

Şeflerin yarışmacılardan Churros istedikleri gecede grubunun 3. ismi olarak ana kadroya çıkan yarışmacı Alper oldu.

Yaratıcılık turunda Tavuk Ciğer istenen, ikinci turda ise Yüksük Çorbası yapılan gecede ise günün en başarılısı seçilerek ana kadroya çıkan isim Ayşe oldu.

Haftanın son yarışmacısı ise ilk turda yaptığı aşure ile sumak kullanılan ikinci turda gecenin en başarılısı olmayı başaran Beril oldu. Gecenin ikincisi olarak seçilen Şirin ise şeflerden övgü aldı. Geride kalan 7 yarışmacı yarın yedeklerde yer alabilmek için yarışacak...