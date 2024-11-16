MasterChef kadınbudu köfte nasıl yapılır? Tam kıvamında enfes kadınbudu köfte tarifi

Yayınlanma: 16.11.2024 - 17:11

Güncelleme: 16.11.2024 - 17:11

Kadınbudu köfte, Türk mutfağının en sevilen lezzetlerinden biridir. İsmi kadar ilgi çekici olan bu yemek, yumuşak dokusu ve eşsiz aromasıyla sofraları süsler. Pratik bir şekilde hazırlanabilen kadınbudu köfte, hem günlük öğünler hem de özel davetler için mükemmel bir tercihtir. Peki, MasterChef kadınbudu köfte nasıl yapılır? İşte, tam kıvamında enfes kadınbudu köfte tarifi...

KADINBUDU KÖFTE TARİFİ

Malzemeler

500 gram kıyma (2’ye bölünmüş şekilde, yarısı çiğ yarısı pişmiş olacak)

1 su bardağı pirinç

1 adet kuru soğan

2 adet yumurta (bir tanesi köftenin içine, diğeri kızartma için)

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

1 su bardağı galeta unu (isteğe bağlı olarak un da kullanılabilir)

Kızartmak için sıvı yağ

KADINBUDU KÖFTE YAPILIŞI

İlk olarak, pirinci yıkayıp az tuz eklenmiş sıcak suda haşlayın ve süzerek bir kenara alın.

Kıymanın yarısını bir tavada doğranmış kuru soğanla birlikte kavurun.

Pişen kıyma, çiğ kıyma ile birleştiğinde köfteye harika bir lezzet katar.

Büyük bir kapta, çiğ kıyma, kavrulmuş kıyma, haşlanmış pirinç, bir yumurta, tuz ve karabiberi iyice yoğurun.

Homojen bir kıvam elde edene kadar malzemeleri karıştırmaya özen gösterin.

Karışımdan ceviz büyüklüğünde parçalar alın ve avuç içinde oval şekilde köfteler oluşturun.

Köfteleri önce galeta ununa (veya una), ardından çırpılmış yumurtaya bulayın.Kızartma tavasına sıvı yağı ekleyip ısıtın.

Köfteleri sıvı yağda her iki tarafı altın rengini alana kadar kızartın.

Fazla yağı almak için kızaran köfteleri kağıt havlu üzerine çıkarın.

Kadınbudu köfteyi sıcak servis edin.

Yanına patates püresi, yoğurt veya mevsim salatası ekleyerek sunumunuzu zenginleştirebilirsiniz.

Afiyet olsun!