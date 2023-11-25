Masterchef'te 25 Kasım'da eleme adayları kim oldu? Bu hafta kimler potada?

Yayınlanma: 25.11.2023 - 20:28

Güncelleme: 25.11.2023 - 20:29

Masterchef Allstar'da yarışma heyecanı devam ediyor. Bu hafta Alican'ın kaptanlığında mavi takım ile Batuhan'ın kaptanlığında kırmızı takım yaptıkları birbirinden farklı yemeklerle yarıştı. Peki, Masterchef Allstar'da eleme adayları kimler? Masterchef'te 25 Kasım'da son eleme adayı kim oldu?

MASTERCHEF'TE MAVİ TAKIMIN KAPTANI KİM OLDU?

Allstar'da pazartesi günü yayımlanan bölümde yarışmacılar en başarılı içli köfteyi yaparak mavi takımın kaptanı olmak için önlüklerini giydi. Şefler tarafından en başarılı bulunan tabağın sahibi Alican oldu. Alican kırmızı takımın kaptanı olarak Batuhan'ı seçti.

MAVİ TAKIM

Alican

Cemre

Esra

Hasan

Barbaros

Dilara

KIRMIZI TAKIM

Batuhan

Tahsin

Tolga

Kıvanç

Eren

Sergen

İLK TAKIM OYUNU KİM KAZANDI?

İlk takım oyunu kaybeden kırmızı takım oldu. Bireysel dokunulmazlığı kazanan Cemre eleme potasına Barbaros'u gönderdi. Yapılan oylama sonucu ise potaya giren ikinci isim Dilara oldu.

İKİNCİ TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Mavi takımın dokunulmazlık oyununu kaybettiği gecede bireysel dokunulmazlığı kazanan Esra eleme potasına Hasan'ı gönderdi. Oylama sonucu eleme adayı olarak Alican belirlendi.

ÜÇÜNCÜ TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Mavi takımın kaybettiği gecede bireysel dokunulmazlığı Esra ile Cemre oynadı. Kazanan Cemre olduğu için Esra oylama olmadan direkt eleme adayı seçildi.

HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİM?

Mavi takım bu hafta 3-0 kaybetti.

Böylece bu hafta MasterChef eleme adayları Dilara, Alican, Barbaros, Hasan ve Esra olarak belirlendi.

ALLSTAR'DA BÜYÜK ÖDÜLÜN SAHİBİ KİM OLDU?

24 Kasım'da yayımlanan bölümde Öğretmenler Günü'ne özel olarak yarışmacıların öğretmenleri programa katıldı. Ödül oyununda yarışmacılar öğretmenleri ile birlikte başlangıç, ana yemek ve tatlı yaptı.

Cemre - Tolga (Başlangıç)

Alican - Batuhan (Başlangıç)

Esra - Eren (Ana Yemek)

Dilara - Kıvanç (Ana Yemek)

Hasan - Sergen (Tatlı)

Barbaros - Tahsin (Tatlı)

Gecenin birincisi olarak büyük ödülü kazanan isim Hasan oldu.

HAFTANIN SON ELEME ADAYI KİM OLDU?

Mavi takımdan Cemre hariç herkesin eleme potasında olduğu gecede kırmızı takımda yer alan yarışmacılardan Tolga, Batuhan, Eren, Kıvanç, Sergen ve Tahsin'e ek olarak Cemre eleme potasına dahil olamamk için iki turdan oluşan günde; en kötü tabağın sahibi olmamak için önlüklerini giyecek.

2015 Masterchef Danimarka şampiyonu olan Umut Sakarya'nın konuk olduğu gecede yarışmacılardan istenen yemek, Vesterhavet oldu.