Sosunu çöpe attı... MasterChef All Star'a veda eden isim belli oldu

Yayınlanma: 20.11.2023 - 10:50

Güncelleme: 20.11.2023 - 10:51

TV8'de yayımlanan MasterChef Türkiye All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde Esra, Dilara, Ayaz, Eren, Batuhan, Tolga ve Hasan eleme oyunu oynadı.

Yarışmacılardan ilk aşamada kereviz ve damla sakızı ile yaratıcı tabaklar çıkarmaları istendi. Hasan potadan birinci, Dilara ikinci, Eren de üçüncü olarak çıktı.

İlk turun sonunda şef Mehmet Yalçınkaya, "Rejiden bize bir bilgi geldi. İçeride ona bakacağız daha sonra yanınıza geleceğiz açıklamak için" ifadelerini kullandı.

Ardından şef Somer Sivrioğlu da, ''Açık konuşmak gerekirse ilk 3 bizim için çok netti. Diğer dörtten daha iyi tabaklar yapmışlardı. Fakat bu kararımızı değiştirmemiz gereken bir gelişme oldu" dedi.

Sivrioğlu sözlerine şöyle devam etti:

"Şu an gerçekten hayretler içerisindeyiz. Bazı yapılanları burada aklımız almıyor. Her şey iyi giderken birdenbire öyle bir hata yapılıyor ki bunu bizim bile tahayyül etmemiz çok zor. Verilen emeklerin küçücük hatalar yüzünden sekteye uğraması akıl alacak gibi değil. Gecenin üçüncüsü olan tabak Ayaz'ın tabağıydı. Aslında senin tabağın ikinciliği hatta birinciliği zorlayacak tabaktı. Yemek bittikten sonra sosunu da koyuyorsun. Daha sonra biraz bekliyorsun. Daha sonra o sos kasesinden bir şey alıp lavaboya atıyorsun. Yemek bittikten sonra tabağa müdahale edemezsin."

'HERKES HATA YAPAR'

Yarışmacı Ayaz'ın yemeğini bitirdikten sonra sosundan bir şey attığı ortaya çıktı.

Bu nedenle Ayaz'ın yemeği ilk turda değerlendirmeye alınmadı. Ayaz, "Herkes hata yapar. Büyük kaşık olduğu için onu size getirirken düşer, onun farkındayım. Ben bir şey yapmak için atmadım. Bunun zaten büyük bir sorun olduğunu biliyorum, tabağımın iptale gideceğini de biliyorum. İçinde bir şey varsa ben önünüze geldiğim zaman kaşıkla köşeye alırdım ama sosun içinden bir şey çıkarayım gibi bir art niyetim yok, olsa söylerdim" diye konuştu.

Somer Şef de görüntüleri, yarışmacılara izleterek, "Burada şöyle bir şey gelişmeye başladı. Zaman zaman kendi aranızda yaptınız bunu, daha ilk uyarımızda yukarıdan 'Biz bunu hep yapıyoruz' diyorlar. İzleyelim görüntüleri, bakalım aynı şeyi söylemeye devam edecek misiniz?" dedi.

GÖRÜNTÜLERE BAKILDI

Görüntülerde Ayaz'ın eğilip sosuna baktığı, daha sonra kaşıkla sosundan bir şey aradığı ve attığı görülüyor.

Son dörde kalan Batuhan, Esra, Ayaz ve Tolga bu aşamada Mehmet şefin imza yemeği olan ''dana yanağı''nı yaptı.

Dana yanağını yaptıktan sonra Ayaz, sosunu çöpe attığını fark etti. Ayaz, "Yine sos gitti" dedi.

İkinci mücadele sonunda potadan birinci olarak Tolga, ikinci olarak Esra çıktı.

SOS ELEDİ: AYAZ YARIŞMAYA VEDA ETTİ

MasterChef All Star'a veda eden isim Ayaz oldu.

Ayaz, elendikten sonra yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bazen istediğin gibi gitmez. Benim gelmek istediğim yer buraya kadar değildi. Sosumu da farkına varmadan atmıştım. Bugün kötü günüm, hayatımda yaşadığım en kötü günlerden biri. Yolun başındayız. Başarılı olmak için elimizden geleni yapacağız."