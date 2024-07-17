MasterChef'te ana kadroya giren isimler belli oldu: Son yarışmacı da ana kadroya eklendi...
Masterchef 2024 sezonu büyük bir heyecanla başladı. İki turun ardından yarışmacılar ana kadroya geçebilmek için kıyasıya rekabet etti. MasterChef'te ilk haftanın ardından kadroya dahil olan ilk 5 isim belli oldu. İşte MasterChef'in ilk yarışmacıları...
MasterChef büyük bir heyecanla devam ediyor. Ana kadroya dahil olmak isteyenler yarışmacılar kıyasıya rekabetine dün yayımlanan bölümde de devam etti. 12 kişilik ilk grubun kıyasıya rekabetinin ardından 5 isim ana kadroya yükseldi.
Başarılı bir Kilis Tava ve yaratıcılık etabının ardından iki turu da başarıyla geçerek ana kadroya kavuşan ilk isim Zeynep olmuştu.
İlk etapta kabak kullanarak en başarılı yemekleri yapan 6 isim ikinci tura çıktı. İkinci turda en başarılı yemeği hazırlayan isim ise Hakan oldu. Ana kadronun ikinci ismi olarak belirlenen isim Hakan olmuş oldu.
Bera, Deniz, Bartu, Onur, Sevdet'in en başarılı profiterolleri yapmasının ardından ikinci etapta kuzu but kullanarak en başarılı yemeği hazırlayan ve ana kadronun üçüncü ismi olarak seçilen yarışmacı Onur oldu.
Bera, Bartuğ, Ümmühan ve Deniz'in 2. etaba kaldığı dördüncü gecede ikinci turda en başarılı ıspanaklı kol böreğini yapan isim Ümmühan oldu.
İlk etapta başarılı bir Şekerpare yapan ardından da yaratıcılık oyununa en başarılı tabağı hazırlayarak ana kadroya çıkan son isim Deniz oldu.
Oynanılacak oyunların ardından kalan 7 kişiden bir de yedekler seçilecek.
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