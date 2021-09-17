MasterChef’te ana kadroya giren yeni isim belli oldu: İki yedek daha alınacak

17 Eylül 2021 Cuma, 10:26

MasterChef 2021’in yedek yarışmacıları, dördüncü kez karşı karşıya geldi. Takımlarda dokunulmazlık mücadelesi devam ederken yedek yarışmacılar ise ana kadroya girmek için tezgah başına geçti.

16 Eylül Perşembe günü MasterChef 2021’de yedek yarışmacılar, şeflerin istediği yemekleri en iyi şekilde yapmaya çalıştı. İlk yarışmacılardan istenilen yemek hünkar beğendi oldu. Yemeği başarılı bir şekilde yapanlar finale kaldı. Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna tarafından yapılan kritik tadım sonrasında ana kadroya geçen yarışmacı da belli oldu.

MASTERCHEF 2021’DE ANA KADROYA KİM GİRDİ?

MasterChef Türkiye 2021’in yedek yarışmacıları Araz, Samet, Merve, Zerda, Berk, Nursima, Mete, Melis, Pelin, Yiğit, Mete karşı karşıya geldi. İlk turda hünkar beğendi yapan yarışmacılara verilen süre 45 dakika oldu. Verilen sürenin sonunda şefler, değerlendirmelerini açıkladılar. İlk turda beş yarışmacı başarılı oldu. Bu isimler; Araz, Samet, Merve, Pelin ve Rabia idi.

İkinci turda yarışmacılar, yaratıcılık oyunu oynandı. Ana ürün olarak taze fasulye verildi ve yapılacak yemek için süre 40 dakika olarak belirlendi. Süre sonunda yarışmacılar, yaptıkları yemekleri şeflerin değerlendirmesine sundu. Şefler, tadım yaptıktan sonra sonuçları açıkladı.

Yaratıcılık oyununda beşinci Pelin, dördüncü Rabia, üçüncü Merve oldu. Samet, geceyi ikinci olarak bitirirken Araz, MasterChef'te ana kadroya giren isim oldu.

SON İKİ YEDEK YARIŞMACI

MasterChef Türkiye'de Somer Sivrioğlu, iki yedek yarışmacı daha alınacağını duyurdu. 10 kişi kalacak yedek yarışmacılar arasında oynanacak oyunda bu sefer sadece bir yemek üzerinden değerlendirme yapılacak. Gelecek hafta, bir tur üzerinden değerlendirme sonucunda bir isim ana kadroya girecek. Sonraki hafta ise yine aynı şekilde bir yemeğin yapılacağı oyun sonucunda ikinci isim belli olacak.