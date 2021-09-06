MasterChef’te şaşırtan eleme: Gözyaşlarıyla veda etti

06 Eylül 2021 Pazartesi, 12:44

Ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danillo Zanna'nın jüri üyesi olduğu MasterChef Türkiye’nin ekrana gelen son bölümünde elenen yarışmacı belli oldu.

MasterChef'te bu hafta üç dokunulmazlık oyunu sonunda mavi takım 2, kırmızı takım bir oyun kazandı. Bunun sonucunda mavi takımdan eleme potasına Hasan ile Dilara girerken, kırmızı takımdan eleme potasına giren isimler ise Emre, Fatma, Safanur ve Hamza oldu.

MasterChef’in son bölümünde elemeye kalan yarışmacılar Emre, Fatma, Safanur, Hamza, Hasan ve Dilara karşı karşıya geldi.

6 kişilik ilk eleme etabında yarışmacılar ana ürünü ceviz olan yemekler yaparak en iyi tabakları çıkarmaya çalıştı. Bu turdan Emre, Dilara ve Safanur çıkarak elenmekten kurtuldular. Yaratıcılık turunda birinci Emre, ikinci Safanur, üçüncü ise Dilara oldu.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Hamza, Hasan ve Fatma arasında eleme oyunu oynandı. Yarışmacılar Mehmet Yalçınkaya'nın armudiye isimli imza yemeğini yaparak yarıştı. Yarışmacıların yemeklerini değerlendiren şefler elenen ismi açıkladı. MasterChef'in bu hafta elenen yarışmacısı Fatma oldu. Elenen yarışmacı, duygularını anlatırken gözyaşlarını tutamadı. Fatma, MasterChef 2021'de ana kadroya girmeyi başaran ilk yarışmacı olmuştu.