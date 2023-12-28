Yayınlanma: 28.12.2023 - 16:44

Güncelleme: 28.12.2023 - 16:44

MasterChef Allstar'da finale adım adım yaklaşırken yarışmacılar beyaz cekete ulaşmak için büyük bir çaba sarf ediyor. 28 Aralaık akşamında yarışmacılar 4'üncü ceketin sahibi olmak için önlüklerini giyecek. Bu bölümde ikinci etapta konuk olan şef ise Mevlüt Özkaya oldu. Peki, MasterChef konuk şefi Mevlüt Özkaya kimdir? Mevlüt Özkaya nerede çalışıyor, kaç yaşında?

MEVLÜT ÖZKAYA KİMDİR?

Mevlüt Özkaya, 1988 yılında Antalya'da dünyaya gelmiş bir şef ve gastronomidir. Antalya'da büyüyen Özkaya, mutfak tutkusunu keşfetmesiyle birlikte profesyonel mutfak eğitimine Antalya Turizm Otelcilik Lisesi mutfak bölümünde başlamıştır. Aşçılık kariyerine 2010 yılında Kocatepe Üniversitesi Aşçılık Ön Lisans Bölümü'nden mezun olarak adım atmıştır.

2010 yılından itibaren çeşitli restoranlarda çalışarak mutfak alanında deneyimler kazanan Özkaya, gastronomi dünyasındaki yeteneği ve başarıları ile dikkat çekmiştir. 2017 yılında, restoranın kurucu şefleriyle birlikte Mürver Restaurant'ın açılış şefliğini üstlenmiştir. Bu deneyimi, ona tanınan Michelin yıldızlı "TURK" adlı restoranda iki yıla kadar süren bir görevle ödüllendirilmiştir.

Mevlüt Özkaya'nın kariyerindeki dönemlerden biri olan Mürver Restaurant'a Head Şef olarak 2021 yılında dönen Özkaya, burada daha önce elde ettiği deneyimleri ve uzmanlığıyla restoranın mutfak konseptine katkı sağlamıştır.