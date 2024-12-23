MasterChef'te ceketin sahibi kim oldu?
MasterChef Türkiye'de ilk ceketin sahibi olan yarışmacı araştırılıyor. Peki, MasterChef'te ceketin sahibi kim oldu?
MasterChef Türkiye'de finale geri sayım başladı. 6 yarışmacının geride kaldığı yarışma programında 5 isim ceketin sahibi olacak. Peki, MasterChef'te ceketin sahibi kim oldu? İşte ayrıntılar...
DÜN KİM ELENDİ?
MasterChef Türkiye'de 7. olarak elenen isim Şirin oldu.
İLK CEKETİN SAHİBİ KİM OLDU?
MasterChef'te iki turdan oluşan yarışmanın ardından en çok puan alan Kerem ilk ceketin sahibi oldu. Kerem ilk etapta 21 ikinci etapta ise 30 puan alarak ilk ceketin sahibi oldu. Bu sene 50 puan sınırını geçmeyi başaran ilk isim Kerem oldu.
Etiketler: #Masterchef Türkiye #MasterChef #final
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