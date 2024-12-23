Rekor kırdı ceketi aldı... MasterChef'te finale geri sayım başladı!

MasterChef Türkiye 2024 sezonunda finale geri sayım başladı. Finale adını yazdırmak isteyen yarışmacılar ilk olarak ceket sahibi olmak için ter döktü. Cekete ulaşan ilk isim ise Kerem oldu.

Rekor kırdı ceketi aldı... MasterChef'te finale geri sayım başladı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.12.2024 - 00:33

MasterChef Türkiye'de ceketin sahibi olan ilk isim belli oldu. Erim, Beyza, Onur, Semih, Eda ve Kerem'in son altıya kaldığı MasterChef'te cekete ulaşan ilk isim Kerem oldu. Kerem bu senenin en yüksek puanı olan 51 puan ile ceketin sahibi oldu.

Geride kalan 5 yarışmacı 4 gün daha yarışacak ve ceketlerini almak için ter dökecek.

MASTERCHEF'İN SON BİRİNCİLERİ...

2011 - Muzaffer Şenduran

2018 - Uğur Kardaş

2019 - Cemre Uyanık

2020 - Serhat Doğramacı

2021 - Eren Kaşıkçı

2022 - Metin Yavuz

2023 AllStar - Esra Tokelli


Etiketler: #Masterchef Türkiye #MasterChef #masterchef Kerem #final

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