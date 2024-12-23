Rekor kırdı ceketi aldı... MasterChef'te finale geri sayım başladı!
MasterChef Türkiye 2024 sezonunda finale geri sayım başladı. Finale adını yazdırmak isteyen yarışmacılar ilk olarak ceket sahibi olmak için ter döktü. Cekete ulaşan ilk isim ise Kerem oldu.
MasterChef Türkiye'de ceketin sahibi olan ilk isim belli oldu. Erim, Beyza, Onur, Semih, Eda ve Kerem'in son altıya kaldığı MasterChef'te cekete ulaşan ilk isim Kerem oldu. Kerem bu senenin en yüksek puanı olan 51 puan ile ceketin sahibi oldu.
Geride kalan 5 yarışmacı 4 gün daha yarışacak ve ceketlerini almak için ter dökecek.
MASTERCHEF'İN SON BİRİNCİLERİ...
2011 - Muzaffer Şenduran
2018 - Uğur Kardaş
2019 - Cemre Uyanık
2020 - Serhat Doğramacı
2021 - Eren Kaşıkçı
2022 - Metin Yavuz
2023 AllStar - Esra Tokelli
Etiketler: #Masterchef Türkiye #MasterChef #masterchef Kerem #final
En Çok Okunan Haberler
-
- Türkiye'nin en ünlü tekstil devi kapandı
- SMA'lı bebeğin babası intihar etti!
- Muğla'da helikopter kazası: 4 kişi öldü!
- Soğuk havada TIR kuyruğu 30 kilometreyi geçti
- CHP'den Erdoğan'a sert yanıt!
- Öğrencisinin Suriye'de Bakan olduğunu öğrendi
- Evini kiraya verecekler için geri sayım
- 'Su sorununu çözmek, DSİ'nin görevi değil'
- ‘Binadan çıkamıyorum, bu çaresizliğe...'
- İstanbul Barosu hakkında soruşturma!