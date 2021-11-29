MasterChef Türkiye'nin iddialı yarışmacısı hayallerine veda etti

29 Kasım 2021 Pazartesi, 09:27

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri olduğu Masterchef Türkiye, 28 Kasım Pazar akşamı 122. bölümüyle ekrana geldi. 2 aşamalı eleme oyunu oynayan yarışmacılar, bir hafta daha MasterChef Türkiye'de kalmak için kıyasıya mücadele etti.

HAFTANIN ELEME ADAYLARI SEÇİLDİ

Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takımda bireyselliği kazanan Eren, Görkem'i eleme adayı yaptı. Takım oylamasında ise haftanın 2. eleme adayı Pelin oldu. İkinci dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takımda bireysel dokunulmazlığı kazanan Burcu, Safanur'u eleme adayı yaptı. Takım oylamasında Mert, haftanın dördüncü eleme adayı seçildi.

Haftanın son dokunulmazlık oyununu ise kırmızı takım kaybetti. Bireysel dokunulmazlığı Eren kazanınca geriye kalan Hasan ve Araz direkt eleme adayı oldu.

HASAN, GÖRKEM VE MERT ELEMEDEN KURTULDU

MasterChef Türkiye'de bu hafta elemeye kalan Görkem, Pelin, Safanur, Mert, Araz ve Hasan eleme gecesinde şeflerin verdiği pancar ile en yaratıcı ve lezzetli yemeği yapmaya çalıştı. Tadımların sonunda ise en lezzetli yemekleri yapan Görkem, Mert ve Hasan bir hafta da MasterChef Türkiye'de kalmayı garantiledi.

PELİN HAYALLERİNE VEDA ETTİ

İkinci tura kalan Safanur, Pelin ve Araz, Danilo Zanna'nın özel tarifi olan tris di primi yemeğini yapmaya çalıştı. Tadım sonrasında ise şeflerin ortak kararıyla ise bu hafta MasterChef'ten elenen isim Pelin oldu.