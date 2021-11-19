MasterChef'in eski yarışmacısı Tunahan Ak'tan Acun Ilıcalı'yı kızdıracak hareket: MasterChef kurgu mu?
TV8'in fenomen yarışma programı MasterChef Türkiye'de bu sezon sempatik tavırlarıyla dikkat çekmesine rağmen sonraki haftalarda yarışmaya veda eden Tunahan Ak'tan çok konuşulacak bir hamle geldi. Ak, sosyal medyada programın kurgu olduğunu öne süren bir paylaşımı beğendi. Ak'ın bu hareketi, sosyal medya kullanıcıları tarafından fark edildi.
Jüri koltuğunda Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın oturduğu yarışma programı Masterchef Türkiye her yönüyle konuşulmaya devam ediyor.
Son olarak yarışmaya veda eden Tunahan Ak, programın kurgu olduğunu öne süren bir hamlede bulundu.
KURGU İDDİASINI ORTAYA ATAN PAYLAŞIMI BEĞENDİ
Tunahan Ak, Masterchef Türkiye'nin kurgu olduğunu, yarışmaya tekrar katılan Görkem Demiral ve Azize Polat'ın bu senaryonun bir parçası olduğunu iddia eden bir paylaşımı beğenerek gösterdi.
Ak'ın bu hareketi, yarışmanın takipçileri ve sosyal medya kullanıcıları tarafından fark edildi.
TUNAHAN AK KİMDİR?
Masterchef Türkiye 2021'de yarışan Tunahan Ak, 19 yaşında. Aşçılık lisesi mezunu olan Tunahan Ak, Bolu'da 4 sene yatılı okuduğunu ve 1,5 senedir Kadıköy'de çikolata imalathanesinde çalıştığını söylemişti.
Hayatında bir değişiklik olması adında yarışmaya katıldığını belirten Tunahan Ak, MasterChef Türkiye'ye katılmanın da iyi bir fırsat olduğunu söylemişti. Tunahan Ak, 19 Eylül'de yarışmaya veda etmişti.
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