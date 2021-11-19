MasterChef'in eski yarışmacısı Tunahan Ak'tan Acun Ilıcalı'yı kızdıracak hareket: MasterChef kurgu mu?

19 Kasım 2021 Cuma, 10:23

Jüri koltuğunda Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın oturduğu yarışma programı Masterchef Türkiye her yönüyle konuşulmaya devam ediyor.

Son olarak yarışmaya veda eden Tunahan Ak, programın kurgu olduğunu öne süren bir hamlede bulundu.

KURGU İDDİASINI ORTAYA ATAN PAYLAŞIMI BEĞENDİ

Tunahan Ak, Masterchef Türkiye'nin kurgu olduğunu, yarışmaya tekrar katılan Görkem Demiral ve Azize Polat'ın bu senaryonun bir parçası olduğunu iddia eden bir paylaşımı beğenerek gösterdi.

Ak'ın bu hareketi, yarışmanın takipçileri ve sosyal medya kullanıcıları tarafından fark edildi.

TUNAHAN AK KİMDİR?

Masterchef Türkiye 2021'de yarışan Tunahan Ak, 19 yaşında. Aşçılık lisesi mezunu olan Tunahan Ak, Bolu'da 4 sene yatılı okuduğunu ve 1,5 senedir Kadıköy'de çikolata imalathanesinde çalıştığını söylemişti.

Hayatında bir değişiklik olması adında yarışmaya katıldığını belirten Tunahan Ak, MasterChef Türkiye'ye katılmanın da iyi bir fırsat olduğunu söylemişti. Tunahan Ak, 19 Eylül'de yarışmaya veda etmişti.