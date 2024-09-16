MasterChef lahmacun nasıl yapılır? Çıtır çıtır enfes lahmacun tarifi...

Yayınlanma: 16.09.2024 - 09:40

Güncelleme: 16.09.2024 - 09:40

Lahmacun, Türk mutfağının en sevilen ve geleneksel lezzetlerinden biridir. İnce, çıtır hamuru üzerine yayılmış baharatlı kıymalı harcıyla hazırlanan bu lezzet, özellikle Türkiye’nin güneydoğu bölgesine özgü bir yemektir. Hem pratik hem de doyurucu olan lahmacun, genellikle yanında yeşillik, limon ve acılı ezme ile servis edilir. Peki, MasterChef lahmacun nasıl yapılır? İşte, çıtır çıtır enfes lahmacun tarifi...

LAHMACUN TARİFİ

Malzemeler:

500 gram kıyma

2 adet soğan (ince doğranmış)

2 adet domates (rendelenmiş)

1 adet kırmızı biber (ince doğranmış)

1 demet maydanoz (ince kıyılmış)

3 diş sarımsak (ezilmiş)

1 yemek kaşığı biber salçası

1 tatlı kaşığı domates salçası

Tuz, karabiber, pul biber, kimyon (damak zevkine göre)

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Hamur için: 500 gram un, 1 paket kuru maya, 1 tatlı kaşığı tuz, su

LAHMACUN YAPILIŞI

Bir kapta un, maya ve tuzu karıştırın.

Yavaş yavaş su ekleyerek yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun.

Hamurun üzerini nemli bir bezle örtüp yaklaşık 1 saat kadar mayalanmaya bırakın.

Bir karıştırma kabına kıymayı alın.

Üzerine ince doğranmış soğan, rendelenmiş domates, biber, sarımsak ve maydanozu ekleyin.

Biber ve domates salçasını ilave edin.

Zeytinyağı ve baharatları da ekleyip iyice karıştırın.

Tüm malzemeler iyice bütünleşene kadar karıştırmaya devam edin.

Mayalanan hamurdan ceviz büyüklüğünde bezeler alın ve ince yuvarlak olacak şekilde açın.

Hazırladığınız kıymalı harcı hamurun üzerine ince bir katman olarak sürün.

Fırını 250 dereceye ısıtın.

Lahmacunları fırın tepsisine yerleştirip önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 10-15 dakika, kenarları çıtır çıtır olana kadar pişirin.

Lahmacunlar fırından çıkar çıkmaz, üzerlerine limon sıkarak, taze maydanoz ve sumaklı soğan ile servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun!