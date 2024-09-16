Yayınlanma: 16.09.2024 - 19:19

Güncelleme: 16.09.2024 - 19:19

MasterChef 2024 sezonunda yeni bir dönem başlıyor. Yedeklerden son yarışmacının da ana kadroya eklenmesinin ardından Somer Şef önemli bir açıklama yaptı.

Şu ana kadar ana kadroda yer alan yarışmacılardan Serhat, Deniz, Ümmühan, Çağlar, Zeynep ve Beril yarışmaya veda etti.

İlk gruptan Bera, Huriye ve Bartu; ikinci gruptan Yudum ve Şirin; üçüncü gruptan Erim, Ensar ve Zübeyde; dördüncü gruptan ise Sercan, Beyzanur ve Adel yedeklere dahil olmuştu. Bu isimlerden Yudum, Şirin, Erim, Zübeyde, Beyza ve Bera ana kadroya dahil olmayı başardı.

6 ismin ana kadroya dahil olmasıyla bu haftadan itibaren artık yedeklerden ana kadroya kimse dahil olmayacak. Kadroda yer 20 isimden bir kişi 2024 sezonunun şampiyonu olacak. İşte Somer Şef'in açıklaması:

"Bu hafta özel bir hafta çünkü MasterChef 2024'ün şampiyonu burada. Artık bu haftadan sonra ne başka bir yedek gelecek ne de dışardan tekrardan katılan biri olacak. İçinizden biri MasterChef 2024'ün şampiyonu olacak..."