Yayınlanma: 26.08.2024 - 20:21

Güncelleme: 26.08.2024 - 20:21

MasterChef 2024 sezonunda oyunlar kaldığı yerden devam ediyor. 4. haftanın ilk gününde yarışmacılar şefler tarafından istenilen yemeği en başarılı şekilde hazırlayabilmek için ter dökecek. Gecenin en başarılı yemeğine imza atan isim ise 4. kaptanlık oyununu kazanarak mavi takımın kaptanı olacak ve kırmızı takımın kaptanını seçmeye hak kazanacak. Peki, MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? 26 Ağustos'ta mavi takımın kaptanı kim oldu? Mavi takımda ve kırmızı takımda kimler var?

MASTERCHEF'TE KADROYA YEDEKLERDEN KİM GİRDİ?

MasterChef'te ana kadroya giremeyen fakat yedeklerde yer alan yarışmacılar ana kadroya girebilmek için önlüklerini giydi. İki etaptan oluşan gecenin sonunda en başarılı tabakları hazırlayan Akın ana kadroya dahil oldu.

KİM ELENDİ?

3. haftada yarışmaya veda eden isim Ümmühan oldu.

MAVİ TAKIMIN KAPTANI KİM OLDU?

MasterChef'in 26 Ağustos'ta yayımlanan bölümünde şefler tarafından istenilen yemek Tiramisu oldu. Gecenin en başarılı tabağını hazırlayan yarışmacı mavi takım kaptanı olacak.