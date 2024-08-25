Yeni sezonda şeflerden gelecek ilk kaşığı kıl payı kaçırdı... MasterChef'te yarışmacıdan gelen hata kaşığa mâl oldu!

MasterChef yarışmacısı yaptığı hata ile sezonun ilk kaşığını kaçırdı...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.08.2024 - 00:16
Yeni sezonda şeflerden gelecek ilk kaşığı kıl payı kaçırdı... MasterChef'te yarışmacıdan gelen hata kaşığa mâl oldu!
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MasterChef'te yeni sezon büyük bir heyecanla devam ediyor. Kaptanlık oyunlarının başlamasının ardından 3. hafta da geride kaldı. Bu hafta boyunca 3 takım oyununun oynanması ile 6 isim eleme potası dahil oldu. Yeni bölümde ise eleme potasında olmayan 14 isim yeniden yarıştı. İki turdan oluşan gecede yarışmacılar önce şef tabağı yaptı, ikinci turda ise rezene kullanarak yaratıcılıklarını kullandı.

İkinci turda yarışan yarışmacılardan Muratcan kıl payıyla sezonun ilk kaşığını kaçırdı. Oluşturduğu tabakta hazır hamur kullanması nedeniyle şeflerden eleştiri alan Muratcan böylece sezonun ilk kaşığı kaçırmış oldu.


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