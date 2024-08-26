25 Ağustos Pazar MasterChef kim elendi? MasterChef'te hangi yarışmacı veda etti?
MasterChef Türkiye, bu sezon da izleyicilere heyecan dolu anlar yaşatmaya devam ediyor. İddialı yarışmacıların mutfakta sergilediği performanslar, hem jüri üyelerini hem de izleyicileri etkiliyor. Peki, 25 Ağustos Pazar MasterChef kim elendi? MasterChef'te hangi yarışmacı veda etti?
MasterChef Türkiye, bu sezon da izleyicilere unutulmaz anlar yaşatmaya devam ediyor. Mutfakta hünerlerini sergileyen iddialı yarışmacılar, hem jüri üyelerinin hem de izleyicilerin dikkatini çekiyor. Ancak yarışma ilerledikçe, her hafta bir yarışmacının hayallerine veda etmesi kaçınılmaz hale geliyor. Peki, 25 Ağustos Pazar MasterChef kim elendi? MasterChef'te hangi yarışmacı veda etti? İşte, ayrıntılar...
MASTERCHEF KİM ELENDİ?
MasterChef'te ikinci etabı başarısızlıkla atlatan yarışmacı hayallerine veda etmek zorunda kaldı. Şef tabağını en az başarılı yaparak MasterChef'e veda eden yarışmacı Ümmühan oldu.
Mavi Takım
Onur (Kaptan)
Muratcan
Semih
Eda
Nigar
Nevzat
Şirin
Beril
Hakan
Ümmühan
Kırmızı Takım
Beyza (Kaptan)
Kaan
Emre
Alper
Kerem
Ayşe
Zübeyde
Ezgi
Zeynep
Çağlar
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