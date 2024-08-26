25 Ağustos Pazar MasterChef kim elendi? MasterChef'te hangi yarışmacı veda etti?

MasterChef Türkiye, bu sezon da izleyicilere heyecan dolu anlar yaşatmaya devam ediyor. İddialı yarışmacıların mutfakta sergilediği performanslar, hem jüri üyelerini hem de izleyicileri etkiliyor. Peki, 25 Ağustos Pazar MasterChef kim elendi? MasterChef'te hangi yarışmacı veda etti?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.08.2024 - 00:46
25 Ağustos Pazar MasterChef kim elendi? MasterChef'te hangi yarışmacı veda etti?
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MasterChef Türkiye, bu sezon da izleyicilere unutulmaz anlar yaşatmaya devam ediyor. Mutfakta hünerlerini sergileyen iddialı yarışmacılar, hem jüri üyelerinin hem de izleyicilerin dikkatini çekiyor. Ancak yarışma ilerledikçe, her hafta bir yarışmacının hayallerine veda etmesi kaçınılmaz hale geliyor. Peki, 25 Ağustos Pazar MasterChef kim elendi? MasterChef'te hangi yarışmacı veda etti? İşte, ayrıntılar...

MASTERCHEF KİM ELENDİ?

MasterChef'te ikinci etabı başarısızlıkla atlatan yarışmacı hayallerine veda etmek zorunda kaldı. Şef tabağını en az başarılı yaparak MasterChef'e veda eden yarışmacı Ümmühan oldu.

Mavi Takım

Onur (Kaptan)

Muratcan

Semih

Eda

Nigar

Nevzat

Şirin

Beril

Hakan

Ümmühan

Kırmızı Takım

Beyza (Kaptan)

Kaan

Emre

Alper

Kerem

Ayşe

Zübeyde

Ezgi

Zeynep

Çağlar


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