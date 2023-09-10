Masterchef'te en zor eleme gecesi...

Yayınlanma: 10.09.2023 - 22:15

Güncelleme: 10.09.2023 - 22:15

Masterchef Allstar'da eleme heyecanı devam ediyor. 10 Eylül'de yayımlanan bölümde eleme potasındaki isimler potadan kurtulmak için yarışacak. Eleme gününün ilk turunda potadaki isimler; Ayaz, Suna, Hasan, Sefa, Tolga, Tanya ve Esra kuzu böbreği ve taze kişnişi kullanarak turun en iyi yemeğini yapmaya çalışacak. İzleyiciler, MasterChef All Star'da dün akşam kimin elendiğini merak ediyor. Peki, MasterChef kim elendi? MasterChef All Star'da bu hafta kim elendi? İşte ayrıntılar...

MASTERCHEF'TE HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİM?

Masterchef Allstar'da bu hafta Ayaz, Suna, Hasan, Sefa, Tolga, Tanya ve Esra eleme potasında yer aldı.

MASTERCHEF ALL STAR KİM ELENDİ?

Masterchef Türkiye Allstar'da potadaki isimler kuzu böbreği ve taze kişniş kullanarak gecenin en başarılı yemeğini yapmaya çalıştı. Potadaki yedi isimden üçü gecenin başarılı yemeklerini yaparak potadan kurtuldu. Kalan 4 kişi şeflerin imza yemeğine en yakın olanı yapmaya çalışacak.

MASTERCHEF'TE 3 TURLU ELEME GECESİ

İkinci turda yarışacak 4 isimden en başarısız tabağı çıkaran isim Eda ile yarışacak. Böylece iki isimden biri Masterchef hayallerine veda edecek.

POTADAN KİMLER ÇIKTI?

Turun birincisi Ayaz oldu. Şefler Ayaz'ın yaptığı yemeği "temiz" şeklinde değerlendirdi. Böylece Ayaz 10. haftaya gecenin birincisi olarak geçmiş oldu. Gecenin en başarılı ikinci tabağı ise Tanya oldu. Potadan kurtulan son isim ise Sefa oldu.

Böylece Esra, Tolga, Suna ve Hasan ikinci turda yeniden yarışacak.

MASTERCHEF KİM GİTTİ?

Kritik eleme oyunu 2. etabında; Esra, Tolga, Suna ve Hasan şefin imza yemeğine en yakın tabağı hazırlamak için mücadele verecek.

Potadaki isimler, Somer Şef'in imza yemeği olan "Mercimekli Mantı"yı yapmaya çalışacak. Yarışmacılara verilen süre ise 50 dakika oldu.