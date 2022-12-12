Masterchef'te kim elendi? 11 Aralık 2022 Masterchef'e kim veda etti?

12 Aralık 2022 Pazartesi, 10:04

MasterChef'te dün gece yarışmaya veda eden isim açıklandı.Hafta boyunca oyunlarda kıyasıya mücadele eden yarışmacılardan 4 kişi potaya girdi. İşte, Masterchefte kim elendi? sorusunun cevabı.

MASTERCHEF'TE ELEME GECESİ

MasterChef'te geçtiğimiz akşam, ilk etapta yarışmacılar ağaç kavunu diğer adıyla pomelo malzemesiyle yaratıcı tabaklar hazırladı. İlk etap yarışmaları sona erdi.

Yarışmacılar yemeklerini şeflere sundu. Şeflerin tadımı sonrası jüri yarışmacıların yemeğini puanladı.

İlk oylamada Burak Kaya 15, Ayaz 19, Kıvanç 19 ve Büşra ise 15 puan aldı.

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

Son eleme oyununda karşı karşıya mücadele eden isimler Somer Şef'in özel tarifi uskumru dolmasını en iyi şekilde yapmak için kıyasıya mücadeleye başladılar. İkinci etabın sonunda eleme adaylarının hazırlamış olduğu yemeklerin tadımı yapıldı.

Yapılan tadım sonrası şefler oyarışmacıların yemeklerine puan verdi. Yapılan son oylama ile 20 puan alan Ayaz toplam 39 puana ulaşarak eleme potasından birinci olarak ayrıldı. Yapılan ikinci puanlama ile Kıvanç 38 puana ulaştı.

Yapılan tadım sonrası şeflerin verdiği puana göre, MasterChef Türkiye'de elenen isim Büşra oldu. Burak Kaya eleme potasını 35 puan ile bitirirken Büşra 28 puan ile yarışmaya veda etti.











