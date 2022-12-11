Papağana yaptığı işkenceyle gündem olan Masterchef Murat Özdemir'in son hali ortaya çıktı

cumhuriyet.com.tr
11 Aralık 2022 Pazar, 15:36
<p>MasterChef yarışmasında sergilediği agresif tavırları ve sonrasında papağanına işkence yapmasıyla tepki gören Murat Özdemir'in son hali ortaya çıktı.</p>

MasterChef yarışmasında sergilediği agresif tavırları ve sonrasında papağanına işkence yapmasıyla tepki gören Murat Özdemir'in son hali ortaya çıktı.

<p>MasterChef Türkiye'nin 2018 yılında yayınlanan ilk sezonunda yer alan Özdemir, yarışmada yaşadığı gerginlikler nedeniyle yarışmadan diskalifiye olmuştu.</p>

MasterChef Türkiye'nin 2018 yılında yayınlanan ilk sezonunda yer alan Özdemir, yarışmada yaşadığı gerginlikler nedeniyle yarışmadan diskalifiye olmuştu.

<p>Bir dönem Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gören Murat Özdemir, imajını değiştirdi. </p>

Bir dönem Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gören Murat Özdemir, imajını değiştirdi. 

<p>Daha sonra papağana yaptığı işkence görüntüleriyle ve polislere para uzattığı görüntüleriyle tepki çeken Özdemir'in son hali görenleri şaşkına döndürdü.</p>

Daha sonra papağana yaptığı işkence görüntüleriyle ve polislere para uzattığı görüntüleriyle tepki çeken Özdemir'in son hali görenleri şaşkına döndürdü.

<p>İşte Murat Özdemir'in son hali...</p>

İşte Murat Özdemir'in son hali...

Murat Özdemir papağana işkence MasterChef

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