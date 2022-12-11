Papağana yaptığı işkenceyle gündem olan Masterchef Murat Özdemir'in son hali ortaya çıktı
MasterChef yarışmasında sergilediği agresif tavırları ve sonrasında papağanına işkence yapmasıyla tepki gören Murat Özdemir'in son hali ortaya çıktı.
MasterChef Türkiye'nin 2018 yılında yayınlanan ilk sezonunda yer alan Özdemir, yarışmada yaşadığı gerginlikler nedeniyle yarışmadan diskalifiye olmuştu.
Bir dönem Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gören Murat Özdemir, imajını değiştirdi.
Daha sonra papağana yaptığı işkence görüntüleriyle ve polislere para uzattığı görüntüleriyle tepki çeken Özdemir'in son hali görenleri şaşkına döndürdü.
İşte Murat Özdemir'in son hali...
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