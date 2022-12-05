Masterchef'te kim elendi? 4 Aralık 2022 Masterchef'e kim veda etti?

05 Aralık 2022 Pazartesi, 11:47

MasterChef'te dün gece yarışmaya veda eden isim açıklandı. Hafta boyunca oyunlarda kıyasıya mücadele eden yarışmacılardan 4 kişi potaya girdi. İşte, Masterchefte kim elendi? sorusunun cevabı.

MASTERCHEF'TE ELEME GECESİ

MasterChef'te geçtiğimiz akşam, ilk etapta yarışmacılar ağaç kavunu diğer adıyla pomelo malzemesiyle yaratıcı tabaklar hazırladı.

Potada Gamze, Burak Kaya, Büşra ve Tolga yer aldı. İlk oylamada Gamze 14, Tolga 15, Burak Kaya 16 ve Büşra ise 18 puan aldı.

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

Son eleme oyununda karşı karşıya mücadele eden isimler Danilo Şef'in tarifi olan ''Bruscetta'' yemeğini en iyi şekilde yapmak için kıyasıya mücadeleye başladılar. İkinci etabın sonunda eleme adaylarının hazırlamış olduğu yemeklerin tadımı yapıldı.

Yapılan tadım sonrası şeflerin verdiği karara göre, potadan çıkan ilk isimler Burak Kaya ve Büşra oldu. Son ikiye ise Gamze ve Tolga kaldı. MasterChef Türkiye'de elenen isim Gamze oldu.